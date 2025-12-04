CoD Black Ops 7 + Warzone: Season 1 startet heute - Uhrzeit, Preload, Maps und mehr im Live-Ticker

CoD-Fans können sich einmal mehr über neue Inhalte zum aktuellen Serienteil freuen.

Knapp drei Wochen nach dem Release von Call of Duty: Black Ops 7 startet Anfang Dezember die erste Content-Season für den Shooter. Wie üblich wird dabei auch der Free2Play-Ableger Call of Duty Warzone mit neuen Inhalten bedacht.

Live-Ticker zum Season 1-Launch

06:00 Uhr Guten Morgen und herzlich willkommen zum GamePro-Live-Ticker anlässlich des Starts von Season 1 in Black Ops 7 und Warzone! Ich (Tobi) werde euch wie üblich bis zum Launch um 18 Uhr mit den wichtigsten Updates versorgen und nach dem Start ein Auge auf den Server-Status haben.

Mit diesem Trailer könnt ihr euch schon mal auf Season 1 einstimmen:

1:41 CoD Black Ops 7: So eine vollgestopfte Season 1 gab es selten - Dezember-Update bringt viele neue Inhalte

Autoplay

Startdatum: 04. Dezember 2025

04. Dezember 2025 Uhrzeit: 9:00 am PT (entspricht 18:00 Uhr deutscher Zeit)

Sehr wahrscheinlich wird es auch einen Preload geben. Der wird traditionell auf dem PC zuerst verfügbar sein, aber auch auf den PlayStation- und Xbox-Konsolen solltet ihr die erforderlichen Daten für Season 1 noch vor dem Start um 18:00 Uhr herunterladen können.

Black Ops 7 & Warzone Season 1: Diese Inhalte erwarten euch

Die Season 1-Roadmap für Black Ops 7 und Warzone im Überblick.

Black Ops 7 hat bereits ein ordentliches Umfangspaket zu bieten, in Season 1 kommt aber noch einmal eine umfangreiche Ladung Content hinzu. Dazu zählen unter anderem:

8 Maps

8 Modi

7 Waffen

mehrere neue Zombies-Inhalte wie eine neue Map und Gegnerart

Auch Warzone wird mit Neuerungen ausgestattet, darunter die neue Resurgence-Map "Haven's Hollow". Einen Überblick über alle neuen Inhalte von Season 1 bekommt ihr in unserem Übersichtsartikel:

Call of Duty: Black Ops 7 ist seit dem 14. November 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und den PC erhältlich. Der Free2Play-Ableger Call of Duty: Warzone startete ursprünglich im März 2020. Seit November 2022 ist nur noch der Nachfolger spielbar, der denselben Namen trägt.