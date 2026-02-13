Kingdom Come Deliverance 1 für PS5 angekündigt: Ich habe das Grafik-Upgrade bereits ausprobiert - und bin dabei auf ein großes Problem gestoßen

Kingdom Come: Deliverance gibt es jetzt in einer technisch verbesserten Version für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Es ging bereits durch die Gerüchteküche, jetzt ist es auch offiziell: Warhorse Studios hat ein Current Gen-Upgrade für das Mittelalter-RPG Kingdom Come: Deliverance 1 angekündigt. Ab sofort könnt ihr das Spiel auf PlayStation 5 (Pro) und Xbox Series X/S unter anderem mit besserer Auflösung und Framerate spielen.

Ich hatte schon vorab die Möglichkeit, mir die Upgrade-Version auf der PlayStation 5 anzuschauen und mit der mittlerweile über sieben Jahre alten PlayStation 4 (Pro)-Variante zu vergleichen. Und habe dabei sowohl Licht als auch Schatten gesehen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum KCD-Upgrade anschauen:

1:38 Kingdom Come Deliverance: Current Gen-Version für PS5 und Xbox Series enthüllt - und sie ist ab sofort verfügbar

Autoplay

Die technischen Verbesserungen des Current Gen-Upgrades von KCD1 im Detail

Grundsätzlich profitiert Kingdom Come: Deliverance auf den Current Gen-Konsolen wenig überraschend von der größeren Hardware-Power der aktuellen Systeme. Das äußert sich unter anderem in folgenden Elementen:

Höhere Weitsicht: Details wie Felsen, Schubkarren oder Vegetationselemente wie Büsche erscheinen bereits in höherer Distanz.

Details wie Felsen, Schubkarren oder Vegetationselemente wie Büsche erscheinen bereits in höherer Distanz. Mehr Umgebungsdetails: In der Umgebung liegen beispielsweise unbenutzte Bretter und Äste herum, auf Tischen sind zusätzliche Schälchen zu erkennen.

PS4 Pro PS5

Dichtere Vegetation : Mehr Büsche, Farne oder dichter bewachsene Grasflächen.

: Mehr Büsche, Farne oder dichter bewachsene Grasflächen. Neue Partikeleffekte: Im Vergleich zur PS4-Version staubt es in Innenräumen deutlich sichtbarer, die Partikel werden zudem vom einfallenden Licht angestrahlt.

Im Vergleich zur PS4-Version staubt es in Innenräumen deutlich sichtbarer, die Partikel werden zudem vom einfallenden Licht angestrahlt. Höheres Level of Detail: Objekte behalten auch auf größere Distanz ihren Detailgrad bei.

Objekte behalten auch auf größere Distanz ihren Detailgrad bei. Weniger aufdringliches Geflimmer: KCD1 nutzt ähnlich wie auch Teil 2 einen leichten Schärfezeichner beim Upscaling. Bei der PS5 ist dieser Effekte reduziert, weswegen das Spiel nicht mehr so stark flimmert.

KCD1 nutzt ähnlich wie auch Teil 2 einen leichten Schärfezeichner beim Upscaling. Bei der PS5 ist dieser Effekte reduziert, weswegen das Spiel nicht mehr so stark flimmert. Ausdefiniertere Pfützen, die anders als bei der PS4 dank Screen Space Reflections auch die Umgebung reflektieren.

PS4 Pro PS5

Parallax Occlusion Mapping und höhere SVOGI-Qualität

Durch das sogenannte Parallax Occlusion Mapping bekommen außerdem sämtliche Texturen deutlich mehr Tiefe, während sie auf der PS4 wesentlich flacher aussehen.

Die höhere SVOGI (Sparse Voxel Octree Global Illumination)-Qualität sorgt zudem dafür, dass die Schatten in der Spielwelt deutlich ausdefinierter sind, was die gesamte Spielwelt kontrastreicher und damit auch realistischer werden lässt.

Durch den Einsatz dieser beiden Techniken gewinnt Kingdom Come: Deliverance auf der PlayStation 5 (Pro) deutlich an optischer Qualität.

PS4 Pro PS5

Außerdem funktioniert die indirekte Beleuchtung in der PS5-Version besser. Beispielsweise erhellen Sonnenstrahlen, die vom Boden reflektiert werden, jetzt sichtbar artefaktfreier die Umgebung.

Für mehr Hintergründe zu SVOGI könnt ihr hier einen weiteren Artikel lesen:

So schön wie noch nie: Grundsätzlich rückt die Upgrade-Version für PlayStation 5 und Xbox Series X/S damit sehr nah an die PC-Version mit Ultra-Einstellungen heran. Derart schön und detailliert konntet ihr Kingdom Come: Deliverance 1 bislang jedenfalls nur auf dem Rechner spielen.

PS4 Pro PS5

Die verbesserte Auflösung und höhere Framerate der Current Gen-Version ist natürlich ein weiterer Vorteil gegenüber der Last Gen-Fassung. Ich habe bei meinen Tests folgende Leistungsdaten messen können:

PS4 Pro-Version auf PS5: 30 fps locked; 1080p

30 fps locked; 1080p PS5-Version: 40 bis 60 fps, aber sehr schwankend; 1440p

40 bis 60 fps, aber sehr schwankend; 1440p PS5 Pro-Version: 50 bis 60 fps, aber viel häufiger bei 60 fps; 1440p

Obwohl das Spiel die meiste Zeit mit den oben angegebenen Leistungsdaten läuft, gibt es Gebiete, in denen die Framerate merkbar heruntergeht. Mir ist das unter anderen in Ortschaften und Burgen, bei Regenschauern, sowie beim Ritt durch die Spielwelt aufgefallen. Ruhig fühlt sich KCD ohne VRR jedenfalls nur selten an.

Die Probleme der Current Gen-Version von KCD1

Technisch hat Warhorse bei den PS5- und Xbox Series X/S-Versionen von Kingdom Come: Deliverance merkbar nachgelegt, allerdings sind mir auch einige Dinge aufgefallen, die im Vergleich zum Original nicht korrigiert wurden und die ich deshalb unter "Altlasten" verbuche:

Clippingfehler bei der Kleidung von Charakteren

keine Lippensynchronität bei der deutschen Sprachausgabe

steif animierte und wenig ausmodellierte Charaktermodelle

Zudem ist es sehr ärgerlich, dass die Current Gen-Version von KCD1 keine modernen TV-Features unterstützt. HDR gibt es wie in der Launch-Version von Teil 2 gar nicht, und auch ein richtiger VRR-Modus fehlt. Und das verstärkt dann für mich auch das große Problem der PS5-Version.

Ruckler unter 48 fps werden nicht von VRR abgemildert, weil das Spiel in 60 Hz ausgegeben wird. Die Low Framerate Compensation der PS5 wird aber ausschließlich bei 120 Hz aktiv. Trotz per Systemeinstellung forciertem VRR kommt die Bildausgabe also regelmäßig ins Stottern.

Und da es keine Option gibt, eine feste 30 fps- oder 40 fps-Einstellung festzulegen, die dann gleichmäßig die Frames ausspielt, läuft Kingdom Come Deliverance: auf der PS5 holpriger als es müsste – zumindest eine auf 30 fps festgesetzte Einstellung mit der höheren Grafikqualität hätte hier meiner Meinung nach sein müssen.