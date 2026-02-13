Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

In dieser Landschaft will sich Eleen verlieren.

Na, habt ihr's schon gemerkt? Heute ist Freitag, der 13. Das ist zwar kein Grund, vor Angst den Kopf in den Sand zu stecken. Womöglich nehmt ihr das aber als Anlass, euch in ein Horrorspiel zu stürzen? Falls nicht, wollen wir natürlich trotzdem wissen, was ihr zockt; gerade nach den vielen spannenden Ankündigungen in dieser Woche. Verratet es uns wie immer in den Kommentaren.

Das spielt die GamePro-Redaktion

Den Anfang macht heute Dennis, der sich weiter durch God of War: Sons of Sparta prügelt und damit bisher schon eine richtig gute Zeit hatte. Das Metroidvania wurde während der gestrigen State of Play einfach mal kurzerhand als Shadowdrop rausgehauen.

1:46 God of War: Remake der originalen Trilogie angekündigt, die Wartezeit könnt ihr euch mit dem jungen Kratos in einem Spin-Off vertreiben

Autoplay

Wie ihm die ersten Stunden gefallen haben und was sonst noch im Showcase zu sehen war, könnt ihr hier nachlesen:

Eleen hat sich dagegen über einen anderen Release gefreut und stürzt sich mit der neuen Current Gen-Version von Kingdom Come: Deliverance erstmals in das Mittelalter-Abenteuer. Nachdem ihr Teil 2 bereits sehr gut gefallen hat, dürfen wir gespannt sein, ob sie mit dem Vorgänger auch Spaß hat.

Wir hatten schon im Voraus die Möglichkeit, die PS5-Version auf ihre technischen Verbesserungen abzuklopfen. Wie gut diese abschneiden und welche Probleme es gab, lest ihr hier:

Vom mittelalterlichen Böhmen auf den Wohnzimmertisch: Rae ist in letzter Zeit sehr gerne analog unterwegs und widmet sich dem Solo-Brettspiel Witchcraft. Ein bisschen Bildschirmzeit gibt es aber doch, da sie Neva nachholen will.

Ein anderes hübsches Adventure nimmt sich Tobi vor, nämlich Planet of Lana. Das hat er zwar schon einmal gezockt, weil er sich aber aktuell auf Teil 2 freut, nimmt er es sich noch mal vor.

In Mykis Wochenend-Spiel gibt es ebenfalls niedliche Viecher, aber auch fordernde Kämpfe. Bei ihr geht's mit Nioh 3 weiter, und vermutlich wird sie da ein paar Gegnern ordentlich einheizen, weil sie sich vorgenommen hat, den perfekten Tonfa-Build zu bauen – und wer Synergien gut nutzt, kann in Team Ninjas Soulslike richtig mächtig werden!

Genau das reizt mich (Samara) nach meinem ersten Playthrough auch. Nachdem ich das Spiel platiniert habe, komme ich immer noch nicht davon los und will mit anderen Waffen und Builds experimentieren.

Allerdings habe ich mir jetzt die Steuerung so angepasst, dass der fliegende Wechsel zu anderen Souls-Spielen wie Elden Ring leichter fällt. Wollt ihr ganz neu ins Spiel einsteigen, dann haben wir euch oben noch ein paar gute Tipps für den Start verlinkt.

In dem Sinne: Bleibt gesund, werdet gesund oder macht euch so oder so das bestmögliche Wochenende! Wir wünschen euch erholsame Tage.