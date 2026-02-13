Kingdom Come Deliverance: "Auf der Flucht" - So schnappt ihr euch ein Pferd und entkommt aus der Burg

Für die Flucht aus Talmberg benötigt ihr nicht unbedingt ein Pferd, aber schaden kann es nicht.

Ohne ein Pferd werdet ihr in Kingdom Come: Deliverance nicht sehr weit kommen. Es ist nicht nur eine enorme Erleichterung bei der Fortbewegung, sondern bietet euch auch ein zweites Inventar, in dem ihr den Großteil eurer Ausrüstung verstauen könnt. Besonders praktisch ist das, wenn ihr gerade ein Banditenlager leergeräumt habt und mehrere komplette Rüstungssets zum nächsten Händler schleppen wollt.

Pferde während der Quest ”Auf der Flucht”

Ein eigenes Pferd bekommt ihr eigentlich erst etwas später im Spiel. Mehr dazu, und wie ihr gleich ein gutes Pferd bekommt, erfahrt ihr auf Seite 2 des Artikels. Während der Hauptquest “Auf der Flucht“ gibt es jedoch eine Situationen, in denen ihr euch ein Pferd besorgen sollt.

1:38 Kingdom Come Deliverance: Current Gen-Version für PS5 und Xbox Series enthüllt - und sie ist ab sofort verfügbar

Autoplay

Nach euer Flucht aus Skalitz müsst ihr aus der Burg von Talmberg entkommen. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. So lässt sich zum Beispiel die Wache Radim mit ein paar Groschen überzeugen oder ihr könnt eine Rüstung der Wachen auf dem Wehrgang stehlen, wenn ihr noch Dietriche in der Tasche habt. Oder einfach von der Zugbrücke springen. Nicht sonderlich elegant, aber es erfüllt seinen Zweck.

Dass ihr euch dabei ein Pferd besorgen sollt, wird zwar als Quest-Schritt angezeigt, ist aber eigentlich nicht nötig. Wenn ihr euch ein Stück aus Talmberg hinausbewegt, werdet ihr ohnehin direkt nach Skalitz teleportiert.

Die Pferde stehen etwas unscheinbar am Rand. Eines der braunen Pferde könnt ihr einfach nehmen, ohne dass es als Diebstahl zählt. Prüft das am besten vor dem Aufsitzen.

Was das Spiel hier eigentlich von euch will, ist, dass ihr ein Pferd stehlt. Ihr findet eines im Stall der Festung. Wenn ihr genau hinschaut, dann könnt ihr sogar das braune Pferd dort auswählen, das nicht als Diebstahl gewertet wird.