Kingdom Come Deliverance: Die besten Fähigkeiten und versteckten Talente - Diese Skills sind unverzichtbar

Wollt ihr die Herausforderungen in Kingdom Come: Deliverance bestehen, solltet ihr die richtigen Fähigkeiten beim Aufleven wählen.

Das Charaktersystem in Kingdom Come: Deliverance gehört zu den interessantesten im ganzen Genre, denn die meisten Talente haben große Auswirkungen auf euer Spielerlebnis. Hier kann manchmal ein einziger Talentpunkt über Erfolg oder Niederlage entscheiden.

Dazu kommen noch Entscheidungen, bei denen ihr die Wahl zwischen zwei Verbesserungen habt, die sich gegenseitig ausschließen. Daher versuchen wir für euch, etwas Übersicht ins Chaos zu bringen.

Respec kann teuer werden

Falls ihr euch fragt, ob sich Fehler rückgängig machen lassen, lautet die Antwort ganz klar: Ja. Aber billig wird das nicht.

Dafür müsst ihr nämlich das "Wasser der Lethe” bei einem Alchemisten eures Vertrauens kaufen. Das kostet euch locker über 800 Groschen. Daher solltet ihr erst später einen solchen Trank in Erwägung ziehen.

Das sind die besten Talente

Wir gehen die wichtigsten Werte und Fähigkeiten durch und stellen euch die besten Talente vor. Falls manche Fähigkeiten nicht in der Aufzählung vorkommen, dann heißt das nicht, dass sie nicht wichtig sind, sondern dass die Talente eher später im Spiel wichtig sind.

Werte

Bei den Hauptwerten findet ihr starke Boni, die euch in fast allen Belangen besser machen.

Eure Hauptwerte machen euch allgemein besser und nicht in einem spezifischen Bereich.

Hauptstufe

Eure ersten Punkte solltet ihr in "Asket" und "Aufgedreht" investieren. Damit sind Hunger und Schlaf weniger nervig. Danach solltet ihr auf Stufe 6 "Bürger” wählen. Fast alle wichtigen Ereignisse und Kämpfe finden in Städten statt. Anschließend skillt ihr "Erste Hilfe" komplett durch. Die Heilung ist wichtig und in Gesprächen hilft das Talent enorm weiter.

Stärke

"Packesel" sollte eure erste Wahl sein. Mehr Traglast ist immer gut. Nehmt aber auf Stufe 8 unbedingt "Schädelbrecher" mit. Dieses Talent gewinnt euch manche Kämpfe im Alleingang.

Vitalität

Nehmt als erstes "Schnell wie der Wind". Ausdauer regeneriert sich dadurch sehr schnell und die zusätzliche Geschwindigkeit macht sich deutlich bemerkbar. Die restlichen Talente sind eure Entscheidung. Spart euch aber den Punkt auf Stufe 9, damit ihr direkt auf Stufe 12 "Mit letzter Kraft" und "Wiedergänger" skillen könnt.

Redekunst

Ihr braucht hier nur drei Talente. "Hochwohlgeboren" gibt euch Boni, wo es zählt. Einfache Bauern sind auch so gut zu überzeugen. "Letztes Angebot" lässt euch die besten Preise herausschlagen. Wählt beim Feilschen das niedrigste Angebot und geht anschließend auf den Preis des Händlers ein. "Silberzunge" verschafft euch dann nochmals bessere Preise.

Fähigkeiten

Fähigkeiten sind spezieller an euren Spielstil angepasst.

Fähigkeiten sind spezialisierter. Aber ihr solltet euch trotzdem auch als Ritter mit Schleichen und Diebstahl beschäftigen – und umgekehrt.

Kampf

"Aderlasser" gibt euch schon früh einen Blutungseffekt, der relativ leicht auszulösen ist. Mit "Sadist" bekommt ihr dann noch einen zusätzlichen Bonus.

Verteidigung

"Perfekter Block" schaltet ihr durch das Kampftraining bei Bernard frei. Es ist eines der Schlüssel-Talente von Kingdom Come und ohne dieses Talent macht ihr euch das Spiel unnötig schwer.

Alchemie

Das wichtigste Talent hier ist "Übung macht den Meister". Damit könnt ihr das Kochen der Tränke einfach überspringen und trotzdem werden sie perfekt.

Heimlichkeit

Die einfache Antwort: alles. Am wichtigsten sind aber zunächst "Meuchelmord", "Kauerndes Chamäleon", "Auf leisen Sohlen" und nicht zu vergessen "Hundefreund". Dadurch werden Einbrüche zum Kinderspiel.

Kräuterkunde

"Kreuzheben" ist eines der wichtigsten Talente des Spiels. Es gibt euch früh einen Bonus auf Stärke.

Reiten

Nehmt unbedingt "Rennpferd". Die Tragekapazität eines Pferdes hängt größtenteils vom Sattel ab.

Schlösserknacken

Alle Talente sind sinnvoll. Was ihr jedoch nicht unterschätzen solltet, ist "Glück des Trunkenboldes". Selbst unter minimalem Alkoholeinfluss sind Schlösser damit sehr einfach zu öffnen.

Taschendiebstahl

"Guter Riecher" solltet ihr so früh wie möglich skillen, damit ihr möglichst viel Geld aus Leichen herausholen könnt.

Versteckte Talente

Zusätzlich gibt es noch einige Talente, die ihr nicht auf normalem Wege bekommt, sondern für die ihr bestimmte Quests abschließen oder Tätigkeiten ausführen müsst.

Ein Beispiel dafür ist "Resistent". Dafür müsst ihr 200 giftige Pflanzen oder Brennnesseln sammeln. Das gibt euch +2 Vitalität und ihr könnt das Talent schon in Skalitz bekommen, wenn ihr etwas am Rand der Dorfmauer sammelt.