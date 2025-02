Kingdom Come: Deliverance 2 - Alle Hauptquests des Mittelalter-RPGs im Überblick

Die Story von Kingdom Come: Deliverance 2 hält einige Überraschungen für Heinrich bereit.

Recke Heinrich erlebt in Kingdom Come: Deliverance 2 ein deutlich umfangreiches Abenteuer als im ersten Teil. Das lässt sich nicht nur an der doppelt so großen Spielwelt ablesen, sondern auch an der Anzahl der Hauptquests.

Diese dienen als roter Faden des Spiels und treiben die Geschichte voran – abseits davon ist es natürlich aber auch sehr einfach, sich in Nebenmissionen oder anderen Beschäftigungen zu verlieren. Falls ihr wissen wollt, wie weit ihr ungefähr im Spiel seid bzw. welche Hauptquests noch kommen, haben wir nachfolgend alle Hauptmissionen von Kingdom Come: Deliverance 2 aufgelistet.

Hinweis: Weil die Namen der Missionen möglicherweise Spoiler enthalten, haben wir die Liste in einen Spoiler-Kasten gepackt.

Alle Hauptmissionen von Kingdom Come: Deliverance 2

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Böhmisches Paradies / Trosky-Region Sterbesakramente Der Weg voraus Fortuna Laboratores Wege auf die Hochzeit Ungeladene Hochzeitsgäste Wem die Stunde schlägt Zurück im Sattel Notwendiges Übel Für den Sieg! Bote Gottes Der Finger Gottes Sturm Kuttenberg-Region Das Schwert und die Feder Wenn man vom Teufel spricht In die Unterwelt Via Argentum Die Teufelsmeute Französischer Abgang Das Königsgambit Das Fest Exodus Die Höhle des Löwen Tanz mit dem Teufel Oratores Schatz im Silberhof Civitas Pragensis Dann wollen wir mal... Belagert Hunger und Verzweiflung Abrechnung Sterbesakramente Tag des Jüngsten Gerichts Insgesamt gibt es im Spiel also 33 Hauptmissionen.

Spielzeit von Kingdom Come: Deliverance 2: Wie lange ihr braucht, bis ihr alle Hauptmissionen abgeschlossen und damit das Ende des Spiels erreicht habt, hängt natürlich von eurem eigenen Spieltempo ab und vor allem, wieviel ihr abseits der Hauptquest erledigt.

Wenn ihr euch auf diese konzentriert und nebenbei nur vereinzelte Nebenmissionen absolviert, könnt ihr nach unserer Erfahrung mit einer Spielzeit von mindestens 65 Stunden rechnen.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist am 4. Februar 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erschienen. Ihr schlüpft erneut in die Rolle des angehenden Ritters Heinrich, der bei einem Botenritt mit seinem Freund Hans von Capon in massive Schwierigkeiten gerät und sich schon bald in einem weitaus größeren Konflikt wiederfindet.