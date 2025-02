Kingdom Come Deliverance 2: Gegner umhauen und niederstrecken - so funktioniert es

Hensel zeigt euch, wie das Niederstrecken geht. Falls es bei euch nicht klappt, haben wir einige Tipps.

In Kingdom Come: Deliverance 2 habt ihr gerade bei Nebenmissionen viele Freiheiten. Heimliches Vorgehen bietet sich oft besser an als der offene Kampf gegen mehrere Gegner. Manche Hauptmissionen sind zudem komplett auf Stealth ausgelegt. Dafür müsst ihr die wichtigsten Mechaniken beherrschen, mit denen ihr Feinde lautlos aus dem Weg räumt.

Niederstrecken in KCD2: Gegner umhauen, die sich nicht wehren

Wollt ihr nervige NPCs leise loswerden, dann habt ihr zwei Möglichkeiten: Ihr könnt sie entweder einfach nur vorübergehend umhauen, sodass sie später wieder zu sich kommen oder gleich töten. Für das Umhauen sind keine Items nötig.

Der Gehilfe Hensel von Müller Kreyzl in der Mühle von Niedersemin bringt euch in einem Tutorial die Technik bei. Sprecht ihn einfach darauf an und er nimmt euch zu einer Übungsstunde mit.

Im Südwesten der Trosky-Region findet ihr die Mühle.

In seiner ersten Lektion geht es um das Umhauen von Gegnern, die sich nicht wehren. Das ist noch ziemlich einfach: Ihr müsst euch lediglich mit einem Druck auf R3 ducken und dann unbemerkt von hinten anschleichen, ohne dass Hensel euch bemerkt.

Achtet auf die Anzeige rechts unten und drückt LT/L2, wenn ihr nahe genug seid. Aber Vorsicht! Jetzt müsst ihr noch RT drücken, wenn euch das blaue Symbol in der Mitte des Bildschirms angezeigt wird. Hier ist das Timing wichtig, es ist aber noch relativ verzeichlich.

Gegner umhauen, die sich wehren: perfekter Block

Ein bisschen schwieriger wird es, wenn Feinde Gegenwehr leisten. Das lernt ihr im zweiten Schritt von Hensel. Ihr müsst dann nämlich auch zuerst ganz normal LT/L2 drücken, im richtigen Moment RT/R2 drücken (wenn das blaue Symbol aufleuchtet) und – das ist jetzt neu – gleich danach noch mal LT/L2 zum Blocken, wenn der Gegner sich wehrt und das grüne Schildsymbol erscheint.

Das Timing ist an dieser Stelle sehr präzise. Grundsätzlich müsst ihr LT/L2 für den Block ziemlich schnell drücken, seid ihr aber zu schnell, schlägt es auch fehl. Verzweifelt nicht, falls ihr es ein paar Mal probieren müsst, das braucht eventuell etwas Übung.

Gegner heimlich töten in Kingdom Come 2

Wollt ihr einen Feind lieber direkt töten, dann ist ein Dolch dafür Voraussetzung. Habt ihr den dabei und ausgerüstet, dann geht ihr vor wie beim Umhauen, nur mit einem Unterschied: Ihr haltet nun LT/L2 statt den Trigger nur zu drücken.

Hier lernt ihr eine weitere wichtige Fähigkeit, dieses Mal aber für den Kampf:

0:38 Kingdom Come Deliverance 2 - Warum ihr so schnell wie möglich das Nomadenlager besuchen solltet

Autoplay

Tipps für Stealth-Passagen

Das Schleichen könnt ihr euch in Kingdom Come 2 erheblich erleichtern, wenn ihr eure Ausrüstung entsprechend anpasst. Achtet auf die Werte eurer Klamotten bei Auffälligkeit, Geräuschen und Sichtbarkeit. Außerdem: Wascht euch! NPCs können Stinker-Heinrich nämlich auch erschnüffeln.

Der Trank des Nachtfalken lässt euch außerdem auch ohne Fackel bei Dunkelheit richtig gut sehen.

Zudem gibt es natürlich auch viele Perks, die beim Schleichen richtig nützlich sind. Ihr findet beispielsweise unter "Agilität" auf Stufe 12 "Schleichende Erscheinung". Damit seid ihr beim Schleichen 15% schneller. Mit Stufe II des Perks (Agilität Stufe 16) seid ihr sogar 35% schneller.

Mit dem Heimlichkeits-Stufe 6-Perk "So oder so" bekommen Gegner einen Malus, falls es euch nicht gelingt, sie heimlich auszuschalten. Auch "Leshy" und "Leshy II" in "Übrleben" sind richtig nützlich, weil ihr damit unter anderem in Wäldern eine schwächere Fährte hinterlasst und einen Bonus auf Agilität und Heimlichkeit bekommt.

Das sind aber nur ein paar Beispiele.