Kingdom Come: Deliverance 2 - Ein Apfel führt zur völligen Eskalation und viele Fans kennen das

Gibt es ein schlimmeres Verbrechen als Apfeldiebstahl?

In der Welt von Kingdom Come: Deliverance 2 kann man sich als Spieler*in dutzende Stunden verlieren. Das liegt unter anderem an den realistischen Tagesabläufen und Reaktionen der NPCs auf ihre Umgebung, die einen so richtig ins Mittelalter abtauchen lassen.

Solltet ihr aber auch nur das kleinste Verbrechen begehen, dann kann die Situation schnell mal aus dem Ruder laufen

Ein Apfel fordert mehr Opfer als der Krieg gegen Sigismund

Ein User namens NavJongUnPlayandwon auf Reddit hat einen einzigen Screenshot gepostet.

Darauf steht Henry vor einem wahren Massaker auf einem der Marktplätze von Kuttenberg. Dazu gibt es nur eine Überschrift:

Ich habe aus Versehen einen Apfel gestohlen.

Wer ein paar Stunden mit Kingdom Come: Deliverance 2 verbracht hat, kann diese Situation nachvollziehen. Denn wenn es um Verbrechen geht, kommt es im Spiel immer wieder zu den haarsträubendsten Situationen.

Wachen und Dörfler gehen mit äußerster Härte gegen die kleinsten Verbrechen vor und haben keine Angst, sich einem wandelnden Waffenarsenal wie Henry entgegenzustellen.

Zum Glück hast du nicht gepfiffen!

Dass die Situation im Reddit-Beitrag wirklich durch einen Apfeldiebstahl ausgelöst wurde, können wir natürlich aufgrund eines fehlenden Beweisvideos nicht verifizieren, aber glaubwürdig ist diese Story allemal. Das zeigen allein die Kommentare.

Viele User teilen ihre Geschichten unter diesem Post, bei denen sie oft unbeabsichtigt mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind und Wachen komplett überreagieren.

So wie User _SlappyMagoo_:

Köter: Verhält sich brav und gibt keinen Laut von sich. Eine Wache, die vom anderen Ende Kuttenbergs angerannt kommt: VeRsChWiNdE hIeR dU kÖtEr! NiEmAnD wIlL dEiN gEbElL hÖrEn! VeRzIeH dIcH!

Falls ihr euch übrigens mal dringend aus einem Verbrechen herausreden müsst, haben wir was für euch:

1:22 Kingdom Come Deliverance 2: Heinrich hat eine geniale Ausrede, wenn er beim Einbruch erwischt wird

Andere wie milten733 machen sich darüber lustig, dass selbst Pfeifen in Kingdom Come als Verbrechen angesehen wird:

Wahrscheinlich wäre alles gut gegangen…aber du hast gepfiffen. Und dann ist die Hölle ausgebrochen.

Auch wir können ein Lied von den aggressiven NPCs singen. Denn vielleicht hat der Autor dieser News einmal ein Hemd gestohlen und es dummerweise vor dessen Besitzer angezogen. Leider kamen danach zahlreiche Dorfbewohner unter mysteriösen Umständen ums Leben.

Weswegen musstet ihr euch schon mit den Wachen in Kingdom Come anlegen? Schreibt es uns in die Kommentare.