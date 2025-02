Kingdom Come Deliverance 2: Dieses Schwert kann zu einem der besten im Spiel werden - wenn ihr eine Sache nicht überseht

Heinrich kann ein extrem mächtiges Schwert ohne große Mühe bekommen.

In Kingdom Come: Deliverance 2 sind Kämpfe besonders am Anfang eine Herausforderung. Deutlich leichter werden sie, wenn Heinrich ein paar Tricks lernt, wir ihn leveln und effektive Perks wählen. Aber natürlich hilft es auch, eine mächtige Waffe zur Hand zu haben.

Falls ihr euch also schwertut, dürfte es euch freuen, dass ihr ein ganz fantastisches Schwert relativ leicht bekommt. Dabei könnt ihr aber schnell eine Sache übersehen, die aus einer sehr guten Waffe letztendlich eine fast schon übertrieben starke macht.

Spoilerwarnung: Wir werden uns in diesem Artikel möglichst vage halten, um nicht zu viel zu spoilern, müssen aber doch etwas über die Hauptstory verraten. Ganz konkret geht es um die Mission "Sturm".

Das ist das beste Schwert in Kingdom Come: Deliverance 2 - die Ausgangsversion

In der Story-Quest "Sturm" gelingt es Heinrich endlich, ein ganz besonderes Schwert in die Finger zu bekommen, nämlich "Radzig Kobylas Schwert". Die Waffe hat nicht nur eine persönliche Relevanz für den Protagonisten, sondern ist auch noch richtig gut und wahrscheinlich die beste Waffe, die ihr bis dahin im Inventar habt.

Es handelt sich um ein Langschwert, das beidhändig geführt werden muss. Folglich kann Heinrich kein Schild auf der Zweithand ausrüsten. Er braucht außerdem ein Minimum an 14 Stärke und 15 Agilität.

Die Werte der Waffe sind an sich schon ziemlich gut, vor allem in Anbetracht dessen, dass wir es automatisch bekommen, wenn wir nur der Geschichte folgen. Mit Qualität 3 gehört es zur zweithöchsten Qualität von Gegenständen und zur höchsten, die wir überhaupt im Spiel finden können. Qualität 4 kann nämlich nur selbst hergestellt werden und auch nur unter bestimmten Bedingungen, auf die wir später zu sprechen kommen.

So wird das Schwert noch viel besser

Aber jetzt kommt der Clou: Das Schwert kann eben noch mal viel besser werden! Heinrich ist ja nicht umsonst als Sohn eines Schmieds aufgewachsen. Er kann die Waffe nämlich mit einem Rezept noch mal ordentlich aufwerten. Das lässt sich aber sehr leicht übersehen, weil das Rezept einfach heimlich als Beigabe bei uns landet.

Weitere gute Tipps gibt's im Video:

0:52 Kingdom Come Deliverance 2 - Schnell Geld verdienen - so geht's!

Autoplay

Habt ihr das Schwert verbessert, hat es wirklich fantastische Werte, wie ihr sehen könnt. Und je nachdem, wie ihr Heinrich bis dahin gelevelt habt, werdet ihr damit zu einer echten Kampfmaschine:

Das Rezept findet ihr im Tab für Langschwerter.

Das braucht ihr, um das Schwert aufwerten zu können

Ihr könnt das verbesserte Schwert an jeder Schmiede herstellen, allerdings gibt es dafür zwei Voraussetzungen: Erstens braucht ihr logischerweise Radzigs Schwert, zweitens benötigt ihr zusätzlich noch drei Einheiten Toledostahl.

Letzterer Punkt sollte allerdings kein Problem mehr sein, wenn ihr in der Story auf der zweiten Map angekommen seid. In der Stadt Kuttenberg könnt ihr das Crafting-Material bei Schmieden erwerben.

Waffen mit Qualität 4 können in Einzelfällen noch stärker sein, ihr könnt sie aber nur herstellen, wenn ihr einen ganz bestimmten Handwerks-Perk erwerbt.

Es ist ein "zweischneidiges Schwert"

Ein so großartiges Schwert zu besitzen, klingt vielleicht erst mal nach einer großartigen Idee, GameStar-Kollege Fabiano fand die Waffe aber sogar schon zu mächtig und dafür zu einfach zu bekommen. Ihr solltet euch also zumindest überlegen, ob ihr die verbesserte Version in einem immersiven Spiel wie KCD2 überhaupt haben wollt.

Wir können euch außerdem versichern, dass ihr schon mit der Basisversion von Radzigs Schwert richtig gut dran seid. Mir persönlich hat diese Waffe bis zum Ende des Spiels völlig ausgereicht.

Welche Waffe nutzt ihr aktuell in Kingdom Come: Deliverance 2 und wie findet ihr diese bisher? Könnt ihr schon Waffen auf der höchsten Qualitätsstufe herstellen?