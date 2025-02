Kingdom Come: Deliverance 2: Diese 7 Dinge hätten wir gern früher gewusst - Tipps für den Spieleinstieg

Das Tutorial mit Carpon hilft zwar, aber verrät euch nicht alle Mechaniken des Spiels.

Obwohl Heinrich in Kingdom Come: Deliverance 2 bei Weitem nicht mehr so schwach ist wie im ersten Teil, werdet ihr euch doch am Anfang ganz schön durchbeißen müssen. Ohne Ausrüstung, Geld oder auch nur einen Plan, was ihr eigentlich tun sollt, ist guter Rat teuer.

Besorgt euch schnell ein Bett

Müdigkeit ist anfangs euer größter Feind. Essen kann man stehlen, aber in einem fremden Bett zu schlafen, funktioniert nur für wenige Stunden tagsüber. Daher müsst ihr in einer der Tavernen unterkommen, um euch auszuruhen und Lebenspunkte wiederherzustellen. Das kostet aber.

Folgt daher am Anfang beiden Hauptquests, dann bekommt ihr sowohl beim Müller als auch beim Schmied einen festen, kostenlosen Schlafplatz. Ihr könnt auch weiterhin bei der Kräuterfrau Bozena vom Spielstart unterkommen.

Die Traglast erhöhen

Zu Beginn wollt ihr eigentlich alles mitnehmen, was nicht niet- und nagelfest ist. Zum einen, weil ihr Ausrüstung braucht und zum anderen, um an ein paar Groschen zu kommen. Aber das Gewichtslimit ist sehr niedrig.

Erhöht eure Stärke und nehmt Fähigkeiten, die die Traglast erhöhen mit. Hier lohnt sich jeder Punkt.

Daher braucht ihr so schnell wie möglich ein Pferd. Um ein einfaches zu bekommen, müsst ihr nur der Hauptgeschichte etwas folgen, bis ihr den Hauptmann in Semin trefft. Überschüssigen Loot könnt ihr dann auf das Tier laden.

Außerdem könnt ihr eure Traglast mit Fähigkeiten erhöhen. Darunter fallen etwa Packesel und Stark wie ein Ochse unter Stärke. Stärke solltet ihr ohnehin so schnell wie möglich erhöhen, denn jeder Punkt gibt euch zehn Traglast mehr. Mit dem zusätzlichen Skill Gut Gebaut sogar zwölf.

Kämpfe erleichtern

Kämpfe in Kingdom Come sind brutal und gnadenlos. Ein Treffer kann euch recht schnell zu Boden schicken, gerade wenn ihr noch am Anfang steht und keine richtige Rüstung und passende Skills habt.

Köter ist nicht nur ein treuer Begleiter sondern auch überraschenderweise sehr nützlich im Kampf.

Besorgt euch daher so schnell wie möglich euren Hund zurück. Köter hilft euch im Kampf, hält Gegner fest und lässt sie bluten. Obendrein drehen sie euch den Rücken zu. Macht die Quest, euren Hund zu finden zu eurer obersten Priorität, direkt nachdem ihr euer Pferd wieder habt.

Für Kämpfe ohne Köter gibt es aber auch einen Trick: ignoriert Konter. Das mag komisch klingen, aber Konter schaden euch mehr, als dass sie helfen. Sie treffen so gut wie nie. Gegner kontern Konter einfach wieder und ihr seid in der Spirale gefangen, bis euch die Ausdauer ausgeht.

Pariert und wartet stattdessen eine halbe Sekunde und schlagt dann aus einer anderen Richtung zu. Feinde sind dann noch oft in der Erholungs-Animation und ihr habt einen freien Treffer mit einer Finte.

Speichertrick

Retterschnaps ist anfangs ein Problem, insbesondere wegen der Tollkirsche.

Richtig speichern lässt sich nur in einem eigenen Bett, das aber häufig weit weg ist, oder mit Retterschnaps. Der ist diesmal sehr viel besser verfügbar, gerade weil ihr das Rezept direkt am Anfang des Spiels bekommt.

Ihr könnt aber auch die Funktion Speichern & Beenden als Quicksave nutzen. Benutzt die Funktion im Spiel vor einem wichtigen Ereignis und ihr landet wieder im Hauptmenü. Geht dann auf Fortsetzen, um weiterzuspielen.

Wenn etwas schiefgeht, dann schließt das Spiel über das Konsolenmenü. Startet das Spiel neu und geht wieder auf Fortsetzen.

Diebstahl Skills erhöhen

Diebstahl ist der einfachste Weg, um an Groschen zu kommen und mehr als einmal versteckt sich ein wichtiges Questitem in einer verschlossenen Truhe.

Baut daher früh eure Diebes-Skills aus. Anfangs findet ihr noch verschlossene Truhen, die sich "leicht" oder "sehr leicht" knacken lassen, an denen ihr üben könnt. Aber schon ab der Hälfte des Spiels sind fast alle Kisten mit schweren Schlössern gesichert. Dann wird es schwer, wenn ihr nicht schon einige Punkte investiert habt.

Alchemierezept in Semin besorgen: Ringelblumen-Aufguss

Manchmal braucht ihr Heilung, aber es ist nirgendwo ein Bett in der Nähe, in dem ihr Gesundheit regeneriert. Daher solltet ihr euch so schnell wie möglich den Ringelblumen-Aufguss besorgen.

Das Rezept gibt es beim Alchemisten in Semin und Ringelblumen könnt ihr direkt in seinem Garten pflücken. Das gilt nicht als Diebstahl. Brennnessel hingegen findet ihr fast überall. Schaut danach an Zäunen oder auf Wiesen.

Badehaus

Wenn kein Badehaus verfügbar ist, dann solltet ihr einen Steg suchen. Dort könnt ihr auch eure Kleidung waschen, solange ihr Seife habt.

Sobald ihr etwas Geld und bessere Kleidung habt, solltet ihr regelmäßig bei Badehäusern vorbeischauen. Zwar könnt ihr euch auch kurz an den Wasserkübeln überall in der Welt waschen, aber so richtig sauber werdet ihr nur in einem Badehaus. Dort solltet ihr auch eure Wäsche waschen lassen und mit dem Komplettservice steigen alle eure Stats für eine gewisse Weile um eins.

Lauft ihr hingegen zu lange ohne Wäsche umher, dann sinkt euer Charisma und ihr könnt euch nicht mehr so gut verstecken, weil alle euch riechen können. Außerdem bekommt ihr schlechtere Preise bei Händlern, wenn ihr blutüberströmt dort ankommt.

Was sind eure besten Tipps zum Start in Kingdom Come : Deliverance 2? Schreibt sie uns in die Kommentare.