Kingdom Come: Deliverance 2 - Fackel ausrüsten und nutzen: So bringt ihr Licht ins Dunkel und vermeidet Ärger mit Wachen

Heinrich sollte in KCD2 nachts möglichst immer eine Fackel dabei haben.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist zu Beginn nicht immer ein besonders angenehmes Spiel. Heinrich wird ohne große Mittel und Ressourcen in eine ihm fremde Umgebung entlassen und muss sich dort erstmal zurecht finden.

Dabei gibt es diverse Dinge zu beachten, etwa regelmäßigen Schlaf und Essensaufnahme und auch: immer eine Fackel dabei zu haben.

Wofür die Fackeln unabdingbar sind

Ich habe dieses vermeintlich unwichtige Details jedenfalls gnadenlos unterschätzt, denn die Fackeln sind für zwei Dinge absolut elementar:

Licht ins Dunkel: In der Nacht sind sie die beste – und oft auch einzige Möglichkeit – etwas zu sehen. Speziell abseits der Ortschaften ist es nachts in Kingdom Come: Deliverance 2 nämlich wirklich FINSTER. Ärger mit Wachen vermeiden: Wenn ihr nachts ohne eine Fackel in Ortschaften herumlauft, werdet ihr Ärger mit Wachposten in Städten bekommen. Denn in bebauten Gebieten ist es in KCD2 Pflicht, etwas Licht dabeizuhaben. Habt ihr das nicht, drohen Geldstrafen oder der Pranger.

Außerdem lassen sie sich auch als Nahkampfwaffe einsetzen, aber das solltet ihr nur im absoluten Notfall machen. Wichtig ist, dass ihr wisst, wie ihr eine Fackel ausrüsten könnt.

Fackeln in Kingdom Come: Deliverance 2 ausrüsten - so gehts

Beim Start in die offene Welt habt ihr bereits eine Fackel im Inventar und könnt sie bei Bedarf auch bei Händlern kaufen. Allerdings ist das nicht wirklich notwendig, weil ihr sie an vielen Stellen im Spiel auch einfach stibitzen könnt.

Um eine Fackel auszurüsten, müsst ihr Folgendes tun:

Ruft das Karten/Quest/Inventar/Spieler-Menü auf (Steuerkreuz unten oder oben) Navigiert zum Inventar Scrollt runter zur Fackel Betätigt die A (Xbox)- bzw. X (PlayStation)-Taste

Die Fackel wird untere "Andere Waffen" gelistet.

Dadurch fügt ihr die Fackel eurem aktuellen Outfit hinzu und könnt sie nun bei Bedarf herausholen. Und dieser Shortcut lässt sich leicht übersehen, ich habe jedenfalls etwas gebraucht, bis ich es herausgefunden habe (in der Steuerungsübersicht im Hauptmenü wird es angezeigt):

Fackel herausholen: Steuerkreuz unten gedrückt halten

Auf dieselbe Art und Weise kann Heinrich das Hilfsmittel dann auch wieder wegstecken. Achtet unbedingt darauf, jederzeit eine Fackel dabeizuhaben – in der Nacht ist sie Gold wert!

Kingdom Come: Deliverance 2 ist am 4. Februar 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erschienen. Das Open World-RPG im Böhmen des 15. Jahrhunderts hat etliche Elemente und Mechaniken, die erforscht und gemeistert werden sollen. Für mehr Tipps zum Spiel lest ihr am besten die oben verlinkten Guides.