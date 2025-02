Kingdom Come: Deliverance 2 ist ein unglaublich hübsches Spiel, aber ein Feature sorgt für große Enttäuschung

Der Regen hat Heinrich wohl nicht beeindruckt.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist Anfang Februar erschienen und legte einen sehr erfolgreichen Start hin. Sowohl die Kritiken als auch Nutzer*innen-Wertungen und Verkaufszahlen können sich sehen lassen.

Unter anderem begeistert Fans die sehr stimmige und detaillierte Landschaft, die wir ebenfalls in einem eigenen Artikel thematisiert haben. Ein Feature kann da aber nicht mithalten und enttäuscht die Community.

KCD2 diskutieren enttäuschendes Feature

Habt ihr bereits erraten, worum es geht? Die Rede ist vom Regen. Reddit-User Hawk-Environmental erklärt in einem Post:

Der Regen ist mit Abstand die größte Enttäuschung für mich in KCD2. Es sieht sehr veraltet aus, fast so, als wäre es aus dem ersten Spiel importiert worden, ohne jegliche Verbesserungen.

Der Fan führt aus, dass der Regen besonders in Open World-Spielen aus der Egoperspektive einen wichtigen Beitrag zur Atmosphäre leisten könne. In Kingdom Come 2 will es mit der Immersion bei dem "Mistwetter" aber nicht so recht klappen – eben aus den oben genannten Gründen.

Hawk-Environmental nennt außerdem Bugs, die immer wieder auftreten können, wie beispielsweise dass es ab und zu in Innenräumen regnet, und das wohl nicht wegen eines undichten Daches.

Der oder die Reddit-Nutzer*in stellt allerdings klar, dass wirklich ganz konkret nur der Regen selbst gemeint ist und es dagegen wiederum sehr hübsch ausschaut, wenn Oberflächen nass werden und sich Pfützen bilden. Auch das Sounddesign ist bei Unwetter definitiv besser gelungen als die optische Komponente.

Das können auch andere Community-Mitglieder nachvollziehen

Mit dem Beitrag scheint Hawk-Environmental einen Nerv getroffen zu haben. Aktuell hat der Beitrag immerhin bereits über 2.700 Upvotes gesammelt. Auch in den Kommentaren äußern sich Community-Mitglieder zustimmend.

Mehrere Personen merken beispielsweise an, dass die Schauer sehr statisch wirken und Tiefe vermissen lassen. Gerade weil die Umgebungen im Spiel und insbesondere die Natur derart detailliert, dicht gewachsen und realitätsnah wirkt, fällt der Regen vielen Spieler*innen im Vergleich besonders negativ auf.

Wir dürfen gespannt sein, ob die nächsten Patches bei den Bugs ansetzen. Der erste Hotfix beinhaltete nämlich keine Verbesserungen bei Wolkenbrüchen.

Jetzt seid ihr aber gefragt: Findet ihr ebenfalls, dass der böhmische Regen nicht auf dem Level der restlichen Naturdarstellung ist? Hat er euch vielleicht sogar ebenfalls richtig "rausgerissen", wie der Fan hier beschreibt? Oder ist euch da nichts negativ aufgefallen?