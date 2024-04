Kingdom Come: Deliverance 2 wird groß - So ausladend ist die Spielwelt im Vergleich zum Vorgänger

Die Spielwelt von Kingdom Come: Deliverance 2 soll die des Vorgängers bezüglich ihrer Größe deutlich übertreffen.

Kingdom Come: Deliverance bekommt einen Nachfolger - das hat Entwickler Warhorse Studios am 18. April offiziell verkündet. Einmal mehr werden wir mit Hauptfigur Heinrich durch Mittelböhmen ziehen und dort Abenteuer in einer im Vergleich zu anderen RPGs vergleichsweise realistisch gehaltenen Mittelalter-Welt erleben.

Bei der Vorstellung haben die Entwickler*innen schon einige Details zum Spiel verraten, darunter auch zur Spielwelt von Kingdom Come: Deliverance 2.

Und die wird deutlich ausladender sein als im Vorgänger. Genauer gesagt etwa doppelt so groß. Zur Orientierung: Die Spielwelt von Kingdom Come hatte Ausmaße von ca. 17 virtuellen Quadratkilometern. Dementsprechend werden wir in Teil 2 also eine Fläche von 34 Quadratkilometern erkunden können.

Die Besonderheit der Spielwelt in Kingdom Come: Deliverance 2

Die Fläche verteilt sich allerdings nicht auf eine große zusammenhängende Spielwelt, sondern auf zwei ausladende Open World-Bereiche. Jeder davon ist so groß wie die Welt des ersten Teils. Die beiden Areale lassen sich der ersten Präsentation nach wie folgt beschreiben:

"Böhmisches Paradies": In diesem Gebiet gibt es vor allem viel Natur, also Wälder, Flüsse und wohl auch Felsen und Berge, weswegen sich der Bereich wohl deutlich vertikaler spielen wird als die Spielwelt des Vorgängers.

In diesem Gebiet gibt es vor allem viel Natur, also Wälder, Flüsse und wohl auch Felsen und Berge, weswegen sich der Bereich wohl deutlich vertikaler spielen wird als die Spielwelt des Vorgängers. Kuttenberg: Die Stadt war im Mittelalter ein wichtiger Knotenpunkt und Münzprägestätte, die virtuelle Umsetzung übertrifft in Sachen Größe jeden Ort aus dem ersten Teil deutlich. Überhaupt ist das Gebiet urbaner gehalten, wir bereisen aber auch das Umland der Stadt.

Im Spiel werden wir zwischen den beiden Gebieten jeweils hin- und herreisen können, dann jeweils mit einer kleineren Ladepause. Laut den Entwickler*innen soll es in beiden Open World-Bereichen etliche Geheimnisse zu entdecken geben, etwa in dunklen Höhlen im böhmischen Paradies.

GameStar-Kollege Dimi war weltexklusiv in Prag und konnte dort einen ausgiebigen Blick auf das Spiel werfen und mit den Entwickler*innen quatschen. Seine Eindrücke hat er in diesem Video zusammengefasst:

9:48 Kingdom Come: Deliverance 2 kommt! Und es wird riesig

Generell scheint Kingdom Come: Deliverance 2 mit seinem "größer und besser"-Prinzip in vielerlei Hinsicht ein ganz typischer zweiter Teil zu werden. Einige geplante Neuerungen klingen aber besonders spannend, zum Beispiel soll die Spielwelt und deren Bewohner*innen nun deutlich besser auf unsere Taten reagieren.

Das Spiel soll noch im Jahr 2024 für PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen, ein konkretes Release-Datum gibt es aber noch nicht.