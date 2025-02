Kingdom Come Deliverance 2: In dieser geheimnisvollen Hütte im Wald solltet ihr besser keine Lebensmittel verzehren

Frische Äpfel sind richtig lecker, aber wie dieses Easter Egg zeigt, können Äpfel auch gefährlich sein.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist ein wunderschönes Spiel, in dem wir gerne über Wiesen und Felder spazieren oder aber die idyllischen Wälder durchstreifen. Wenn wir nicht gerade von Banditen überwältigt werden und Henry ins Gras beißt, können wir dort richtig viele verstecke Details entdecken.

Darunter auch einige echt gelungene und witzige Easter Eggs, wie der Elden Ring-Krieger Let Me Solo Her oder den fliegenden Harry Potter samt Schnatz im Mund. Heute geht es um ein Geheimnis, das noch etwas 'besser' in das mittelalterliche Böhmen passt.

Im Wald leben Schneewittchen und die sieben Zwerge

Das deutsche Märchen über Schneewittchen erschien erstmals 1812, in der Erstausgabe der Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm. Die Geschichte rund um das schönste Mädchen im ganzen Land und ihre sieben Zwergenfreunde kennen wahrscheinlich fast alle – spätestens seit der gleichnamigen Disney-Verfilmung.

Die Erzählung scheint auch bei Warhorse einige Fans zu haben, wie ein Fund von Tic Toc-User xgarbett beweist. Darin sehen wir ein Easter Egg, das ganz eindeutig Schneewittchen zitiert. Wir haben uns die Stelle einmal angeschaut und uns sehr gefreut.

Der kleine Tisch, samt seiner 8 Gedecke und die sieben kleinen Betten machen es schon sehr deutlich, um welche Frau es sich dort auf dem Bett in der Hütte handelt. Deutlicher wird es aber nochmal, als wir den angebissenen Apfel entdecken.

Wir erinnern uns: Im Märchen vergiftet die böse Hexe einen Apfel, um Schneewittchen in einen ewig anhaltenden Schlaf zu versetzen. Das scheint auch hier geklappt zu haben. Henry sollte also unbedingt einen Bogen um den Apfel machen. Wir haben für euch und die Wissenschaft natürlich trotzdem reingebissen, das Ergebnis sehr ihr oben im entsprechenden Bild.

11:37 Kingdom Come Deliverance 2: Heinrich und Hans laufen durch das echte Kuttenberg in Tschechien

Autoplay

In der Geschichte wird Schneewittchen schließlich durch den Kuss eines Prinzen gerettet. Ob Henry einen Rettungsversuch unternehmen möchte, überlassen wir euch – ein Prinz ist er zumindest nicht.

Vor normalen Äpfeln solltet ihr euch übrigens auch in Acht nehmen, zumindest wenn sie nicht mehr ganz frisch sind. In dem Fall können sie Henry nämlich vergiften, wodurch er über die Zeit eine kleine Menge Schaden nimmt.

Kingdom Come: Deliverance 2 steckt voller Details wie diesem, wodurch sich die Erkundung nicht nur entspannend, sondern auch belohnend anfühlt. Wir können zumindest noch immer nicht genug von den Spaziergängen durch die Spielwelt bekommen.

Was ist mit euch? Habt ihr das Easter Egg schon entdeckt? Auf welche anderen Geheimnisse seid ihr gestoßen? Schreibt uns gerne einen Kommentar und erzählt eure persönlichen Geschichten!