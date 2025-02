Kindom Come Deliverance 2 schafft, was Elden Ring nicht konnte – und killt Let Me Solo Her

Ja, Henry - richtig gesehen: Du stehst vor einer Legende!

Kingdom Come: Deliverance 2 simuliert das harte Mittelalter-Leben wesentlich realistischer, als die meisten anderen Spiele. Das gilt insbesondere auch für die Kämpfe, in denen wir ziemlich schnell das Zeitliche segnen, wenn wir nicht aufpassen.

Das ist gewissermaßen eine Gemeinsamkeit mit dem Erfolgshit Elden Ring, denn auch im FromSoftware-Titel wird Unaufmerksamkeit hart bestraft. Im Gegensatz zu Heinrich können wir in Elden Ring allerdings tatsächlich zum unbezwingbaren Elden Lord werden. Wie das geht, zeigte etwa Community-Held Let Me Solo Her, doch der hat im Mittelalter von Kingdom Come in gewisser Weise nun seinen Meister gefunden.

10:19 Wir haben 10 Fehler in Kingdom Come 2 gemacht, damit ihr sie nicht machen müsst

Let Me Solo Her ist in Kingdom Come – kann euch aber nicht mehr helfen

Darum geht's: Let Me Solo Her machte auf sich aufmerksam, indem er anderen Spielenden im Koop dabei half, Malenia – einen der schwersten Bosse in Elden Ring – zu bezwingen. Sein Name galt dabei auch gleichzeitig als Aufforderung, denn für den Kampf brauchte er nicht einmal unsere Hilfe.

Stattdessen bezwang er sie allein, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen und nahezu nackt. Lediglich einen Topf trug er auf seinem Kopf. Damit wurde er zur kleinen Kultfigur innerhalb der Souls-Community und erntete sogar Anerkennung von FromSoftware selbst.

Wie sich in einem Reddit-Post zeigt, sind seine Legenden auch nach Tschechien und zu Warhorse vorgedrungen, denn die haben ihn tatsächlich in Kingdom Come 2 verewigt. Wir haben uns die Stelle im Spiel direkt selbst angeschaut und uns sehr darüber gefreut. Aber schaut ganz einfach selbst:

Die Bilder lassen keinen Zweifel daran, wer da vor uns liegt. Nach unzähligen Kämpfen gegen die fiesen Bosse aus den Zwischenlanden, hat sich Let Me Solo Her anscheinend ins böhmische Mittelalter zurückgezogen. Was ihm da passiert ist, können wir nicht sagen, gut ausgegangen ist es allerdings nicht.

Vielleicht stammt der tapfere Krieger aber auch ursprünglich aus Europa und wurde erst nach seinem Tod als Befleckter wiedergeboren. In diesem Fall sind wir schon gespannt, ob auch Heinrich und Hans irgendwann durch Limgrave huschen.

In jedem Fall ist das ein fantastisches Easter Egg, über das wir uns sehr gefreut haben. Tatsächlich haben wir auch ein paar andere Easter Eggs im Spiel gefunden, aber deren Entdeckung überlassen wir euch vorerst.

Wenn ihr schon dabei seid und auch schon ein paar coole Details entdeckt habt, schreibt uns aber gerne in die Kommentare, um was es geht. Generell wollen wir natürlich wissen, wie euch das Spiel bisher gefällt!