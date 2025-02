In Kingdom Come Deliverance 2 gibt es ein kleines Detail bei Map-Icons und Fans diskutieren, wie nützlich es ist – was denkt ihr?

Die Karte verrät euch ein Detail über Gasthäuser, das sich aber leicht übersehen lässt.

Die Map zeigt euch in Kingdom Come: Deliverance 2 alle wichtigen Points of Interest an, zumindest dann, wenn ihr sie einmal in der Spielwelt entdeckt habt. Die Legende zu öffnen ist in der Regel nicht nötig, weil die Symbole ziemlich selbsterklärend sind:

Die Brezel weist auf einen Bäcker hin, ein Pferdekopf auf einen Händler für Rösser, ein Würfel dagegen ... nun ja, logischerweise auf Plätze, an denen gewürfelt wird. Ein Detail lässt sich dabei aber übersehen – oder als pure Deko interpretieren, schließlich ist die Karte auch an vielen Stellen reich verziert. Über einen Unterschied beim Symbol für Gasthäuser tauscht sich die Community daher aus.

KCD2-Community diskutiert über Icon für Gasthäuser

In einem Beitrag weist Reddit-User verdantsf darauf hin, dass es zwei unterschiedliche Symbole für Wirtshäuser gibt: nämlich den simplen Bierkrug und einen Bierkrug, um den sich Ranken schlingen.

Das eine steht für eine simple Schenke, die hauptsächlich auf Trink- und Essensgäste ausgelegt ist, die andere für eine Unterkunft, die über ein Zimmer mit komfortablem Bett und einer Truhe verfügt. Die 8000 Likes sind ein deutliches Anzeichen dafür, dass viele Fans den Post nützlich fanden. Seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Gerade am Anfang oder auch, wenn wir später beginnen, die zweite Map mit der Kuttenberg-Region zu erkunden, kann schon mal "Bettennot" auftreten. Also es kann passieren, dass ihr kaum rechtzeitig einen legalen Schlafplatz findet, bevor der gute Heinrich aus den Latschen kippt.

11:37 Kingdom Come Deliverance 2: Heinrich und Hans laufen durch das echte Kuttenberg in Tschechien

Autoplay

Aber Vorsicht!

In den Kommentaren diskutiert die Community, dass die Symbole aber auch irreführen können. Tatsächlich bedeutet der Bierkrug ohne Ranken nämlich nicht zwingend, dass ihr in einer Schenke gar nicht ordnungsgemäß nächtigen könnt.

Fragt ihr den Wirt oder die Wirtin dieser einfacheren Gasthäuser, lassen sie euch nämlich oft trotzdem für eine kleine Gebühr im Heu oder einem ganz einfachen Bett schlafen. Das ist aber nicht überall der Fall.

Außerdem gibt es gewisse Nachteile: Eine eigene Truhe findet ihr dort in der Regel nicht. Zudem haben Betten unterschiedliche Qualitäten und bei einem Schläfchen im Heu erholt Heinrich sich weniger schnell.

Über die Qualität eines Bettes informiert euch das rechteckige Symbol, das euch neben Heinrichs Leben angezeigt wird (Herzsymbol), wenn ihr festlegt, wie lange ihr schlafen wollt. Bequemere Betten haben aber auch ihren Preis.

Wollt ihr zudem sichergehen, dass ihr einen Schlafplatz bekommen könnt und nicht umsonst zu einer Schenke dackelt – oder wenn ihr eine Truhe braucht, um Sachen abzulegen, beziehungsweise euch neu auszurüsten – geht ihr mit Gasthäusern sicher, die das Rankensymbol tragen.

Ein Kranz über der Tür zeigt hier übrigens auch an, wo sich Heinrichs Schlafraum befindet. Und falls ihr sichergehen wollt, dass ihr euch nicht in ein fremdes Bett legt und Ärger einhandelt: Gehört ein Schlafplatz euch, dann könnt ihr dort auch speichern. Ist Speichern und Schlafen nicht möglich, dann habt ihr in diesem Bett nichts verloren – finden zumindest NPCs!

Ist euch der Unterschied aufgefallen? Und verratet uns außerdem gerne, ob ihr die unterschiedlichen Icons praktisch oder eher verwirrend findet, weil Schenken ohne die Ranken manchmal auch Übernachtungsmöglichkeiten bieten.