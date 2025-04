Kingdom Come: Deliverance 2 - Spieler lassen Essen auf den Boden fallen und stellen entsetzt fest, dass sie Pebbles seit 200 Stunden hungern lassen

Habt ihr auch nur einmal euer Essen mit Pebbles geteilt? Nein? Ihr Monster!

Die Charaktere in Kingdom Come: Deliverance 2 können einem schon ans Herz wachsen. Doch niemand steht Henry näher als sein geliebtes Pferd und Köter, die auch an seiner Seite bleiben, wenn er mal wieder blutverschmiert das nächste Banditenlager plündert.

Da ist es nur fair, wenn ihr euch um eure tierischen Gefährten kümmert. Aber seid ehrlich: Während ihr Köter regelmäßig ein Stück Fleisch zugeworfen habt, leidet Pebbles seit Spielbeginn Hunger.

Ein Königreich für eine Rübe

Den guten Köter zu füttern lernt ihr sogar zu Beginn des Spiels und solltet dies auch regelmäßig tun, denn ansonsten verlässt er eure Seite und geht selbst auf die Suche nach Beute. Wie ihr allerdings euer Ross versorgt, verrät Kingdom Come euch nicht.

Doch es gibt einen Weg, wie User auf Reddit jetzt entdeckt haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Anscheinend reicht es einfach aus, wenn ihr etwas Essbares fallen lasst. Euer Pferd trottet hin und isst den Gegenstand dann. Es sollte natürlich etwas sein, das auch zu Pferden passt, wie eine Karotte oder Rüben. Ihr macht Pebbles nicht plötzlich zum Fleischfresser.

Autoplay

Spielerisch sinnlos, aber moralisch richtig

Sinn macht das Füttern von Pebbles und anderen Pferden übrigens nicht. Sie haben keinen Loyalitäts-Wert so wie Köter. Und verhungern können sie natürlich auch nicht. Trotzdem fühlen sich jetzt einige Spieler*innen doch etwas schuldig, so wie grimarchangel:

Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich meinen Kumpel 200 Stunden lang habe verhungern lassen.

Aber viele andere sind überzeugt, dass zumindest Pebbles gut auf sich aufpassen kann, da sie ja auch Gras frisst und an den Trögen in den Dörfern futtert. Damit macht sie es besser, als so manch anderer Charakter, meint zumindest Talon2947:

Ist schon OK. Pebbles ist klüger als Hans. Sie versorgt sich selbst.

Da stimmen wir zu. Auch wenn wir uns etwas schuldig fühlen, so scheint Pebbles doch immer noch zufrieden zu sein. Sie ist ein kluges Mädchen und hat sich bisher nicht mehrfach entführen lassen.

Fühlt ihr euch schuldig, euer Pferd nicht gefüttert zu haben? Und sollte das vielleicht eine Mechanik für Kingdom Come 3 werden?