Kingdom Come Deliverance 2-Fan geht dem einen Geheimnis im Spiel nach, das mich bis jetzt gewurmt hat - und bekommt am Ende die Antwort von den Entwicklern

Henry will doch einfach nur wissen, wo das Wasser für den Brunnen herkommt. So mitten in der Stadt. Also wirklich!

Nanu, wo kommt denn das Wasser des Brunnens her, mitten in der Stadt? Habt ihr euch das in Kingdom Come 2 auch ständig gefragt? Dann ging es euch wie Henry (auf Deutsch: Heinrich), den dieses Mysterium einfach nicht loslassen wollte. Jedes Mal, wenn ich in Kuttenberg an dem zentral gelegenen Brunnen vorbeimarschiert bin (oft!), stellte er sich wieder diese Frage.

Mich hat die die Grübelei irgendwann völlig auf die Palme gebracht, weil es so wirkte, als gäbe es hier was Wichtiges zu entdecken; wie eine Nebenmission oder ein Easter Egg.

Ich konnte aber einfach nichts dergleichen finden, und war damit nicht alleine. Glücklicherweise hat sich ein YouTuber auf die Fahne geschrieben, der Antwort auf den Grund zu gehen und am Ende sogar bei Warhorse angeklopft.

0:31 Die große Exklusiv-Doku: Hinter den Kulissen von Kingdom Come: Deliverance 2

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Die Lösung des großen Kuttenberg-Mysteriums in Kingdom Come 2 ist kompliziert

Die Suche nach der Antwort war eine echte Schnitzeljagd, denn obwohl Heinrich wieder und wieder auf das Thema hinweist, hatten sogar die Entwickler selbst mittlerweile fast vergessen, was hinter der Sache steckt.

YouTuber AnyAustin hat zunächst das Naheliegende getan und Kuttenberg nach sichtbaren Leitungen oder Aquädukten durchkämmt. Dabei stieß er aber erstmal auf weitere, kleinere Brunnen, die das Mysterium eher größer machten als es zu lösen.

Als er schließlich am Stadtrand tatsächlich ein Aquädukt ausmachen konnte, gab es ein Problem: Es führte in die falsche Richtung und leitete Wasser aus der Stadt hinaus statt hinein. Es fungierte im Prinzip als weiterer Brunnen.

Der YouTuber kam auf einen neuen Ansatz: Warhorse orientiert sich sehr eng an den historischen Vorlagen. Und im echten Kuttenberg, Kutná Hora, gibt es auch die Inspiration für den Brunnen, der es Henry so angetan hat. Dieser speist sich aus einer Quelle ein ganzes Stück außerhalb der Stadt.

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Also sah AnyAustin an der Stelle auf der Map nach, obwohl dort kein Gewässer eingezeichnet ist. Und tatsächlich: Die Quelle existiert trotzdem! Überzeugt, dass das kein Zufall sein konnte, machte er sich zwischen Quelle und Brunnen auf die Suche nach einem weiteren Aquädukt – und wurde tatsächlich im Wald fündig.

Warhorse weiß es auch nicht mehr so genau

Die Leitung verläuft allerdings nur ein ganz kleines Stück oberirdisch, weshalb im Spiel unmöglich mit Sicherheit zu sagen ist, ob sie tatsächlich zum Brunnen in Kuttenberg führt. Daher blieb nur noch eines: bei Warhorse direkt nachhaken.

Das tat AnyAustin dann auch in einem Call mit gleich mehreren Warhorse-Mitarbeitern, doch die reagierten erst mal verwirrt und waren selbst gar nicht mehr sicher, ob sie Spieler*innen tatsächlich dazu animieren wollten, das einsame Aquädukt zu finden.

Letztendlich verwiesen sie auf eine externe Beraterin und schließlich konnte zumindest einigermaßen sicher geklärt werden, dass die Elemente tatsächlich der gemutmaßten Logik folgen und deshalb auf diese Weise in der Spielwelt platziert wurden.

Auf den ersten Blick ist es ziemlich witzig, dass Warhorse selbst ins Stocken gerät, wenn es um die Antwort auf die eine Frage geht, mit uns Henry in Kuttenberg bombardiert. Nehmen wir aber KCD2 mit seiner Detailfülle als Gesamtwerk, ist das gar nicht mehr so verwunderlich.

Schließlich ist die Welt mit kleinen Geheimnissen und Easter Eggs nur so vollgestopft. Und natürlich hat eine Vielzahl von Personen daran gearbeitet. Womöglich war an dieser Stelle ja auch mal mehr geplant. Wahrscheinlicher ist aber, dass Heinrichs Grübelei einfach dazu dient, uns auf die Besonderheiten der damals großen Stadt aufmerksam zu machen.

Trotzdem ist es schön, dass sich Quelle und Aquädukt trotzdem finden lassen und auch noch zum historischen Vorbild passen. Schließlich hätte es das nicht zwingend gebraucht, um Wasser in einem Videospiel sprudeln zu lassen.

Wie ging es euch mit Heinrichs Fragerei? Habt ihr auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass es eine Antwort auf die Frage oder eine verbundene Quest gibt?