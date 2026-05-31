Neues Kingdom Come-Spiel: Release-Zeitraum, alle Infos und Gerüchte zum neuen Titel von Warhorse

Für Kingdom Come-Fans gibt es gute Nachrichten von Warhorse: Die Reihe wird um ein weiteres Spiel ergänzt und dieses ist aktuell schon in Entwicklung. Ein grober Release-Zeitraum ist auch schon angepeilt. Daneben bleiben allerdings noch viele Fragezeichen. Wir fassen Infos, Gerüchte und Spekulationen für euch zusammen.
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Neues Kingdom Come Abenteuer: Das ist der geplante Release-Zeitraum
Dank eines Jahresberichts der Embracer Group, zu der Warhorse gehört, wissen wir schon, für wann das nächste Spiel angekündigt ist – und das ist früher als einige Fans annehmen dürften: Zwischen April 2027 und März 2028 soll es schon so weit sein (via wccftech.com).
Damit würden zwischen dem zweiten Teil und dem "neuen Abenteuer", wie Warhorse es nennt, nur zweieinhalb bis drei Jahre liegen. Zwischen dem Release des ersten und zweiten Spiels sind dagegen ganze sieben Jahre vergangen.
Natürlich hat sich Warhorse seither weiter entwickelt und mit dem zweiten Ableger einen großen Erfolg gefeiert, trotzdem klingt der Plan besonders deshalb sportlich, weil KCD2 noch bis einschließlich November letzten Jahres mit Story-DLCs erweitert wurde.
Hattet ihr mit diesem Release-Zeitraum gerechnet?
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