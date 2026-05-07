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Historiker vs. Videospiele: Warum wir ein falsches Mittelalter lieben | mit Steinwallen

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Historiker vs. Videospiele: Warum wir ein falsches Mittelalter lieben | mit Steinwallen

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Stephanie Schlottag, Daniel Feith
07.05.2026 | 19:15 Uhr

Ritter in dicken Plattenpanzern, dreckige Straßen und alles in Grau- oder Brauntönen: Filme und Videospiele haben unser Bild vom europäischen Mittelalter massiv geprägt. Aber warum fasziniert uns diese scheinbar düstere Epoche eigentlich so extrem – und wie viel von dem, was wir in unseren liebsten Rollenspielen oder Strategie-Hits erleben, ist in Wahrheit kompletter historischer Blödsinn?

Um das herauszufinden, hat sich unser Host Daniel in diesem GameStar Talk eine absolute Expertenrunde eingeladen! Mit unserer hauseigenen Mittelalter-Expertin und Historikerin Steffi, Tobi von Warhorse Studios (Kingdom Come: Deliverance 1 & 2) und dem Historiker sowie amtierenden „Spieler des Jahres“ Steinwallen geht es tief in die Materie.

Tobi plaudert aus dem Entwickler-Nähkästchen und verrät, wie das Team für KCD 2 den schwierigen Spagat zwischen historischer Authentizität und spaßigem Gamedesign meistert. Gemeinsam räumt das Quartett mit den nervigsten Gaming-Klischees auf – von Biker-Wikingern in schwarzer Lederkluft bis hin zum Mythos, dass das Mittelalter farblos und trist war. Wir klären, warum amerikanische und asiatische Gaming-Fans völlig andere Aspekte an unserem europäischen Mittelalter feiern und wie der Erfolg von Spielen wie Kingdom Come mittlerweile ganz real dabei hilft, böhmische Burgen zu restaurieren. Zum Abschluss wirft die Runde noch einen leidenschaftlichen Blick in die Zukunft: Welche spannenden, aber noch völlig unverbrauchten historischen Epochen verdienen endlich einTriple-A-Rollenspiel?

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