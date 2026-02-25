Kingdom Come Deliverance-Director zieht sich aus der Spiele-Entwicklung zurück und widmet sich stattdessen einem Filmprojekt zum Rollenspiel

Daniel Vávra wird nicht am nächsten Spiel von Warhorse arbeiten.

Der Schöpfer und Director von Kingdom Come: Deliverance zieht sich aus der aktiven Spieleentwicklung zurück. Wie Warhorse gestern in einem Interview bekannt gab, bleibt Daniel Vávra zwar auch weiterhin beim tschechischen Studio, in Zukunft wird er aber die Rolle des "Transmedia Directors" übernehmen und darin ein Filmprojekt betreuen.

Nächstes Warhorse-Spiel muss ohne bisherigen Director auskommen

Kingdom Come: Deliverance 2 gehörte 2025 zu den besten Spielen des Jahres und wurde völlig zurecht von vielen Rollenspiel-Fans gefeiert. Daniel Vávra war als Director federführend am Spiel beteiligt, für das nächste Projekt steht er jetzt aber nicht mehr zur Verfügung.

9:16 Das Ende von Kingdom Come 2 ist nochmal ein richtiges Story-Highlight!

Stattdessen wolle er nach drei erfolgreichen Spielen (KCD, KCD2 & zuvor Mafia) etwas Neues ausprobieren. Wie Studiochef Martin Frývaldský gegenüber CzechCrunch bestätigte, wird das "die Entwicklung des Kingdom Come-Films" sein.

Ein erster Drehbuch-Entwurf sei auch schon fertig, das Interesse aus der Filmbranche zudem ebenfalls bereits seit Teil 1 vorhanden. Dabei will Warhorse aber sichergehen, dass ein potenzieller Film auch ihren Erwartungen entspricht.

"Wir spüren das Interesse aus der Filmbranche, die Verhandlungen laufen bereits. Wir wollen aber nicht einfach nur die Rechte verkaufen, wir wollen, dass der Film so wird, wie wir ihn uns vorstellen."

Wann die Abenteuer von Heinrich auf der großen Leinwand landen oder es sich vielleicht sogar um eine Geschichte abseits der Spiele handelt, ist noch unklar. Dass ausgerechnet Vávra aber für die Umsetzung abgestellt wird, zeigt, dass es Warhorse sehr ernst mit der Idee ist.

Welches Spiel kommt als Nächstes?

An welchem Spiel das restliche Team derweil arbeitet, ist bisher noch nicht bekannt. In der Vergangenheit wurde schon häufiger spekuliert, dass es sich beim nächsten Spiel nicht um einen Nachfolger zu Kingdom Come: Deliverance 2 handeln wird und Warhorse sich stattdessen an einem anderen Rollenspiel probiert.

Auch Gerüchte zu einem möglichen Herr der Ringe-Spiel kommen immer mal wieder auf. Bis wir dahingehend Gewissheit haben, dürfte aber noch einige Zeit ins Land gehen. Zuletzt veröffentlichte Warhose eine angepasste Current-Gen-Version des ersten Kingdom Come-Teils, zuvor erschienen noch DLCs für KCD2.

Freut ihr euch auf einen möglichen Film über Heinrich und Hans? Oder interessiert ihr euch mehr für das kommende Spiel von Warhorse? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!