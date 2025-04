Kingdom Come Deliverance 2: Dank des neuen Modus haben Fans jetzt sogar Angst, sich schlafen zu legen

Henry will doch einfach nur Schlafen.

Mit dem neuesten Update von Kingdom Come: Deliverance 2 und dem neuen Hardcore-Modus könnt ihr euch das Leben um einiges schwerer machen. Das geht sogar so weit, dass ihr nicht einmal im eigenen Bett sicher seid.

Eine ganz neue Erfahrung

Seid ihr auch wie der Autor dieser News weit über 30 und müsst bei jedem Bücken befürchten, dass euch die Bandscheibe rausspringt? Und dachtet ihr dann ebenfalls jedes Mal: Das hätte ich auch gern in einem Rollenspiel für meinen Charakter?



Dann ist der neue Hardcore-Modus genau das Richtige für euch.

10:22 Patches, DLCs und Nachfolger: So sieht die Zukunft von Kingdom Come: Deliverance 2 aus

Autoplay

Hier habt ihr nicht nur mit einer reduzierten UI sowie fehlenden Features wie Autosave und Schnellreise zu tun. Ihr könnt auch negative Perks wählen, die den armen Henry in ein halbes Wrack verwandeln.

Mindestens drei der schädlichen Fähigkeiten müsst ihr mitnehmen. Darunter zum Beispiel oben genannter schlechter Rücken, ein Gesicht, in das alle NPCs gern ihre Faust versenken wollen oder ein stinkender Henry, gegen dessen Geruch nicht mal Parfüm ankommt.

Ich bin überladen, hässlich und hab keine Ahnung, wo ich bin

Für die ultimative Hardcore-Challenge könnt ihr auch gleich alle zehn negativen Perks aktivieren. Aber dann endet ihr vielleicht wie einige Spieler*innen in diesem Reddit-Beitrag. Der User Kptkromosome teilt seine Erfahrungen mit dem neuen Hardcore-Modus mit einem kleinen Video, das die Auswirkungen von einem der witzigsten Perks zeigt.

Dazu kommentiert er:

"Meine Füße bluten, ich bin immer noch hungrig, habe keine Ahnung, ob ich noch von den Wachen gesucht werde, wurde fast von Wölfen und Banditen attackiert und musste in einem fremden Bett schlafen, weil ich so müde war."

Das Nickerchen läuft dabei nicht ganz wie erwartet. Denn statt im Bett am Morgen wiederzuerwachen, liegt Henry plötzlich mitten im Wald nahe der Burg Trosky. Das liegt an einem bestimmten Perk, der euch gelegentlich schlafwandeln lässt. Später fügt der User noch hinzu:

"Als Ergänzung: Ich bin überladen, hässlich und habe keine Ahnung, wo ich eigentlich bin."

Das mag alles ziemlich anstrengend klingen, aber die Kommentare feiern den neuen Modus auf jeden Fall. Denn der Hardcore-Modus bringt euch nicht nur in witzige Situationen, sondern erfordert auch ein komplettes Umdenken, wie ihr an Kingdom Come herangeht.

Und der Autor dieser News freut dank Perks für Schlaflosigkeit, ständigem Hunger und einem schlechten Rücken, sich endlich selbst im Spiel wiederzufinden.

Wie findet ihr den neuen Modus? Witzig oder einfach nur anstrengend?