Kingdom Come Deliverance 2: Schlösser knacken - So funktioniert das Minispiel und mit diesen Tipps wird es wesentlich leichter

Falls ihr gerade an den Tür- und Truhenschlössern in Kingdom Come: Deliverance 2 verzweifelt, haben wir eine gute und eine schlechte Nachricht für euch.

Die Schlechte zuerst: So richtig toll fühlt sich das Minispiel mit einem Controller niemals an. Jetzt die Gute: Sobald ihr verstanden habt, wie es funktioniert und wie ihr Heinrich im Umgang mit Dietrichen schulen könnt, wird es doch um einiges leichter.

Schlösser knacken in KCD2: So funktioniert das Minispiel

Die Tastenbelegung für das Minispiel fühlt sich ziemlich unintuitiv an. Habt ihr es gestartet, dann müsst ihr erst mal mit dem rechten Stick die Kugel bewegen, bis ihr den Punkt findet, an dem sie gelb leuchtet. Das Türschloss dreht ihr dann ausgerechnet mit LT/L2.

So sieht das Minispiel aus.

Jetzt kommt aber die eigentliche Schwierigkeit: Während ihr den Trigger nutzt, um das Schloss zu drehen, müsst ihr mit dem rechten Stick dafür sorgen, dass die Kugel immer gelb bleibt, indem ihr sie mit der Drehung mitführt, sodass sie im Verhältnis zu dem Kreis immer an derselben Stelle ist. Und das verlangt ziemlich viel Präzision.

Tipps fürs Schlösser knacken in KCD2 – so wird es leichter!

Zunächst mal ist es wichtig zu wissen, dass Schlösser mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen kommen und ihr euch an manchen anfangs noch gar nicht versuchen dürft, wenn ihr Diebstähle noch nicht geübt habt. Ihr solltet euch deshalb so schnell wie möglich an den sehr leichten und leichten Schlössern versuchen, um besser zu werden und die Übung bei Müller Kreyzl absolvieren (dazu später mehr).

Steigt nämlich euer "Stehlen"-Wert, dann macht das Spiel euch auch das Minispiel immer leichter, weil ihr dann nicht mehr so präzise agieren müsst und Fehler nicht sofort erbarmungslos bestraft werden. Mit dem Perk "Stiller Schlösserknacker" werdet ihr außerdem nicht so leicht ertappt. Mit dem "Flinke Finger"-Trank erhöht ihr euren Handwerks- und Stehlen-Wert außerdem für kurze Zeit.

Gute Diebe werden in KCD2 auch schnell reich:

Schlösser knacken üben und verbessern

Bei Müller Kreyzl in der Niederseminer Mühle (im Südosten der Trosky-Region) habt ihr außerdem die Möglichkeit, gefahrlos zu trainieren und ein paar Dietriche einzustecken. Er gibt euch eine Übungstruhe und das passende Werkzeug. Ab einem bestimmten Punkt bleibt die Truhe aber offen und es ist Schluss mit dem gefahrlosen Training.

Um Diebstahl zu verbessern, solltet ihr daher trotzdem weiter Schlösser knacken, wenn sich die Gelegenheit bietet. Aber lasst euch nicht erwischen! Wir empfehlen euch, zur Sicherheit immer erst zu speichern und das gleich aus zwei Gründen:

Werdet ihr erwischt, kann das zum großen Problem werden, außerdem würden wir euch empfehlen, neu zu laden, falls ihr zu viele Dietriche abbrecht. Sonst steht ihr schnell ohne da.

Dietriche könnt ihr übrigens unter anderem aus Vogelnestern bekommen. Und beim Speichern verbraucht ihr dank diesem Trick keinen Retterschnaps:

So umgeht ihr das Schlösserknacken

Oft ist es gar nicht notwendig, Tür- oder Truhenschlösser zu knacken, ihr könnt nämlich auch stattdessen NPCs umhauen oder mit dem Taschendiebstahl-Minispiel bestehlen. Dann mopst ihr euch einfach ihre Schlüssel und schließt Truhen einfach auf, anstatt Dietriche zu nutzen.