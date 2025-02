Kingdom Come Deliverance 2: Nester - Was sie euch bringen, wie ihr sie bekommt und wo ihr sie findet

Die Vögel in Kingdom Come Deliverance sind wirklich fleißig. An jeder Ecke wird ein Nest gebaut.

Sobald ihr in Kingdom Come: Deliverance 2 außerhalb der Dörfer unterwegs seid, bekommt ihr regelmäßig angezeigt, dass sich ein Nest in der Nähe befindet. Womöglich habt ihr aber noch gar keines der Vogelbauwerke erblickt und fragt euch, was ihr mit ihnen überhaupt anfangen sollt.

So kommt ihr an Nester in Kingdom Come: Deliverance 2 ran

Die Nester werden euch ganz automatisch auf der Map angezeigt, sobald ihr mal in ihrer Nähe wart. Sie in den Bäumen zu entdecken, ist trotzdem nicht ganz einfach, weil sie sehr unauffällig sind. So sieht das beispielsweise aus:

In Nestern findet ihr Vogeleier, die ihr essen könnt, aber manchmal ist auch Lohnenswerteres dabei, beispielsweise ein Dietrich oder ein kleiner Schatz.

Wie kommt ihr an den Inhalt ran? Um die Nester zu looten, müsst ihr sie erst einmal vom Baum runterschießen. Sind euch dafür aber Pfeile oder Bolzen zu schade oder ihr habt gar keinen Bogen und keine Armbrust dabei, geht das in den meisten Fällen auch einfach mit Steinen.

Falls ihr es vergessen habt: Ihr könnt Steine werfen, indem ihr euch duckt und dann RB, beziehungsweise R1 drückt. Heinrich kann aus einem unendlichen Kiesel-Fundus schöpfen, ihr habt also unbegrenzte Versuche und sogar Nester, die sich relativ weit oben in den Bäumen befinden, lassen sich noch treffen, wenn ihr den Winkel gut wählt (am einfachsten ist es, ein ganzes Stück weg zu gehen und etwas über die Nester zu zielen).

Lohnt sich das Ganze? Wir würden sagen: nur bedingt. Klar könnt ihr einfach mal ein Nest herunterwerfen, wenn ihr ohnehin schon daran vorbeikommt. Um schnell an Geld zu kommen, gibt es aber weitaus effizientere Wege.

Fundorte der Nester in Kingdom Come: Deliverance 2 auf der Map

Falls ihr euch trotzdem ausgiebig auf Eierjagd begeben wollt – Ostern steht ja auch schon fast wieder vor der Tür – zeigen wir euch alle Fundorte auf der interaktiven Map unserer polnischen Kolleg*innen von GamePressure.

Trosky-Region:

Kuttenberg-Region:

Kingdom Come: Deliverance 2 ist am 4. Februar für PC, Xbox Series X/S und PC erschienen. Tut ihr euch mit dem Einstieg schwer oder habt Fragen, dann findet ihr bei GamePro jede Menge Guides und Tipps. Eine kleine Auswahl haben wir euch über diesem Absatz verlinkt, in unserer Guide Sektion auf der Webseite könnt ihr noch mehr entdecken.