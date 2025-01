Kingdom Come: Deliverance 2 - Nach großer Speicher-Kontroverse bei Teil 1: So sichert ihr im Mittelalter-RPG euren Spielstand

Wir erkären euch, wie das Speichern in Kingdom Come: Deliverance 2 funktioniert.

Als Kingdom Come: Deliverance 2018 erschien, gab es rund um das Mittelalter-RPG gleich zwei Kontroversen. Während auf der einen Seite eine große Realismus-Debatte entfachte – hier können wir euch die Historiker-Analyse der GameStar empfehlen – wurde das Spiel auf der anderen Seite von der Presse und Spieler*innen zum Release für seine recht ungewöhnliche Speicherfunktion kritisiert.

Was war das Problem? Wollte man seinen Spielstand sichern, musste ein Bett aufgesucht oder alternativ ein teurer Retterschnaps hinter die Binde gekippt werden. Erst rund einen Monat später wurde eine weitere Speicherfunktion ergänzt.

Wir wollen daher im Artikel zusammenfassen, wie ihr in Kingdom Come: Deliverance 2 euren Fortschritt sichern könnt.

So könnt ihr in Kingdom Come: Deliverance 2 speichern

Insgesamt wird in Heinrichs zweitem Abenteuer auf 4 verschiedene Arten gespeichert. Hier für euch der Überblick:

Speichern und Beenden: Ruft ihr aus dem Spiel heraus das Menü auf, könnt ihr Kingdom Come 2 über einen Button speichern, der euch dann gleichzeitig zurück ins Hauptmenü bringt.

: Wie bereits im Vorgänger könnt ihr das alkoholische Getränk trinken und so speichern. Wie ihr das Gebräu herstellt, dazu mehr in der Infobox. Im eigenen Bett schlafen: Gesunder Schlaf ist wichtig, auch in Kingdom Come 2. Achtet nur darauf, dass ihr nicht versehentlich in fremden Betten übernachtet – ihr Schlingel! Dort wird die Speicherfunktion nämlich nicht ausgelöst.

Es gibt nur einen Spielstand! Abseits der recht willkürlichen Autosaves, könnt ihr Kingdom Come 2 nicht via mehrerer Save Files sichern. Es gibt sozusagen nur einen manuell ersten Spielstand, den ihr über die "Speichern und Beenden"-Funktion, den Retterschnaps oder das Schlafen im eigenen Bett nutzt.

Alle drei Optionen des Speicherns überschreiben dabei übrigens den Spielstand. Es gibt aber immerhin eine "Spiel laden"-Funktion neben "Fortsetzen", mit der ihr immerhin auf einige alte Autosaves zugreifen könnt, falls ihr auf dem neuesten Save einfach nicht mehr weiterkommt.

So stellt ihr den Retterschnaps her! Zur Herstellung benötigt ihr zwei Zutaten: Brennnessel und Tollkirsche. Während ihr Brennnesseln in großer Menge auf Feldern und am Wegesrand pflücken könnt, wird die Tollkirsche beispielsweise bei der Kräuterfrau im Nomadencamp verkauft. Habt ihr die benötigten Zutaten, müsst ihr den Retterschnaps nur noch selbst brauen. Alternativ könnt ihr den nützlichen Fusel aber auch bei Händlern kaufen.

Unser Ersteindruck nach 10 gespielten Stunden

Bevor Kingdom Come: Deliverance 2 am 04. Februar für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint, ist der erste Blockbuster im neuen Jahr bereits in unserem Testlabor gelandet. Bislang durften wir euch in einer GamePro-Preview verraten, ob hier ein richtig guter Nachfolger bevorsteht. Spoiler: Danach sieht es nach gut zehn gespielten Stunden aus.

Wollt ihr mehr erfahren, haben wir unsere ersten Erkenntnisse aus Heinrichs neuem Abenteuer zudem im Video zusammengefasst.

Seid ihr erleichtert, dass Kingdom Come 2 auf eine eher gewöhnliche Speicherfunktion setzt? Oder fehlen euch noch immer mehrere Speicherstände?