"Ich bin ein Idiot": Kingdom Come Deliverance 2-Spieler will Schlösser knacken üben und beraubt sich dabei versehentlich selbst

In KCD2 lassen sich einige schicke Rüstungsteile entdecken – manchmal auch in Truhen, die einem selbst gehören.

Der Release von Kingdom Come: Deliverance 2 ist knapp drei Wochen her und etliche Spieler*innen sind in dieser Zeit vollkommen in das famose RPG eingetaucht. Im mittelalterlichen Böhmen lassen sich jede Menge Abenteuer erleben, manche kuriosen Geschichte schreiben aber auch die Spieler*innen selbst.

Eine besonders witzige hat nun User Thrill_of_It auf Reddit geteilt. Wie er in seinem Post beschreibt, wollte er eigentlich nur ein wenig seine Schlossknack-Skills verbessern und schlich sich dafür in einer Taverne, die er bereits kurz zuvor besucht hatte.

In der zweiten Etage des Hauses wunderte er sich über eine Truhe ohne Schloss und konnte erst recht nicht fassen, dass diese bis an den Rand mit teuren Rüstungsteilen und Waffen gefüllt war.

0:52 Kingdom Come Deliverance 2 - Schnell Geld verdienen - so geht's!

Autoplay

Wo sind denn all meine Sachen?

Kurzerhand steckte Thrill_of_It alles ein und schleppte sich extrem überladen laut eigenen Angaben 20 Minuten bis zum nächsten Bett im nahegelegenen Ort. Als er die dortige Truhe öffnete, staunte er erneut nicht schlecht – denn sein ganzer dort gelagerter Kram war verschwunden.

Sehr schnell ging ihm danach ein Licht auf:

"Ich habe mich selbst beraubt. Ich habe mich selbst meiner eigenen Beute beraubt und meine Zeit im wirklichen Leben gestohlen, weil ich ein Dummkopf bin."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Thrill_of_It hatte in seiner Euphorie ganz offenbar übersehen – oder vergessen – , dass die Truhe in der Taverne ebenfalls ihm gehörte. Und konnte sich auch nicht an all die Gegenstände darin erinnern, die er vorab ja gesammelt haben musste bzw. Vorbesteller-Boni waren.

So oder so kommt der Reddit-Post extrem gut an und hat nach nicht einmal 24 Stunden über 16.000 Upvotes gesammelt. Auch an erheiterten Kommentaren mangelt es nicht. Main-Associate-9752 schreibt beispielsweise:

"Sich selbst zu bestehlen ist die beste Art von Verbrechen, denn man wird nie dafür bestraft"

Und DW-7192 konstatiert:

"Das ist vielleicht die beste Geschichte, die ich bisher über die Erfahrungen der Leute mit diesem Spiel gesehen habe"

Sich in der Welt von Kingdom Come: Deliverance 2 komplett zu verlieren und deswegen Dinge zu vergessen, ist übrigens nichts ungewöhnliches und wir können das sehr gut nachvollziehen. Die GamePro-Community offenbar auch, denn die antwortete jüngst auf die Frage nach der Spielzeit bis zur Semin-Hochzeit zu großen Teilen scherzhaft "Welche Hochzeit"?

Kingdom Come: Deliverance 2 erschien am 4. Februar 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC. Das Rollenspiel kam und kommt sowohl bei Kritiker*innen wie auch der Community hervorragend an und hat sich bereits über 2 Millionen Mal verkauft. Der erste Teil – der über Kickstarter finanziert wurde – brauchte dagegen für 1 Million verkaufte Exemplare ein knappes Jahr.

Welche kuriosen Geschichten habt ihr schon in Kingdom Come: Deliverance 2 erlebt?