Kingdom Come Deliverane 2 hat das berühmte Hinterlande-Phänomen aus Dragon Age: Fans wollen einfach das erste Areal nicht verlassen und verbringen über 60 Stunden dort

Heinrich durchstreift die Open World einfach zu gern!

Kingdom Come Deliverance 2 hat nun seine ersten Wochen auf dem Buckel und kommt unglaublich gut in der Gaming-Community an. Erst kürzlich gab Warhorse bekannt, dass bereits zwei Millionen Exemplare verkauft wurden - einen Meilenstein, für den der Vorgänger noch ein ganzes Jahr brauchte.

Ein Grund für die Begeisterung ist neben der Story und den einprägsamen Charakteren die Spielwelt des Rollenspiels. Die steckt nämlich nicht nur voller Quests und sonstiger Aktivitäten, sondern ist auch prall gefüllt mit coolen Geheimnissen.

Weil Spieler*innen davon nichts verpassen wollen und lieber stundenlang schmieden, jagen und würfeln, rückt die Hauptstory für viele in den Hintergrund. Die für die Story so wichtige Hochzeit erreichen eine große Menge der Spielenden deswegen erst nach vielen, vielen Stunden.

Hochzeit? Ja, irgendwann mal!

Darum geht's: Nach einer ausgedehnten Einleitung und ein paar ersten großen Erlebnissen kommt die Geschichte an den Punkt, an dem sie uns in die offene Spielwelt entlässt. Unsere Aufgabe ist es dann, Zugang zu einer Hochzeit zu bekommen, um so an den Herrn von Trosky heranzukommen.

Um das zu schaffen, können wir unterschiedliche Wege und Questreihen bestreiten, aber so oder so können wir den Punkt nach ca. 10-15 Stunden locker erreichen – auch wenn wir nebenher noch die ein oder andere Nebenquest erledigen.

In der Realität sieht das Ganze aber komplett anders aus, da Spielende einfach viel lieber in der Spielwelt von Kingdom Come verweilen und die Hauptquest dabei erstmal links liegen lassen. Stattdessen wird daran gearbeitet, Heinrich Stück für Stück zu stärken – egal ob durch Alchemie, Handwerk oder Kämpfe am Wegesrand.

Daran sind neben der wunderschönen Spielwelt, samt seiner Open World-Aktivitäten auch die fantastischen Nebenquests schuld. Die erzählen nämlich richtig tolle Geschichten und lohnen sich stets sehr. Ein paar ganz besondere haben wir übrigens in einem separaten Artikel für euch zusammengestellt:

In der Community ist dazu schon ein regelrechtes Meme entstanden, zum Thema, wann Heinrich bei den Leuten endlich irgendwann zu Hochzeit ankommt. Ein besonders gelungenes Beispiel haben wir hier für euch:

An anderer Stelle berichtet jemand davon, 65 Stunden allein für den Anfang des Spiels gebraucht zu haben - einfach weil er oder sie jeden Stein umgedreht und alles erkundet hat. Wir können das in jedem Fall sehr gut nachvollziehen, das mittelalterliche Böhmen hat auch uns total in seinen Bann gezogen.

Wie in Dragon Age 3, nur besser

Ein ähnliches Phänomen gab es damals bei Dragon Age Inquisition. Dort wurden Spielende auch sehr lange im ersten großen Gebiet – den Hinterlanden – aufgehalten. Der Abschnitt war allerdings vor allem mit simplen Open World-Aufgaben gefüllt und sorgte so dafür, dass viele Spieler*innen die Lust am Titel verloren, noch bevor er seine großen Qualitäten zeigen konnte.

Auch damals entstand mit "Raus aus den Hinterlanden!" ein Meme – das war im Gegensatz zu Kingdom Come aber alles andere als positiv gemeint.

Wenn ihr mehr über Kingdom Come Deliverance 2 lesen wollt, haben wir oberhalb ein paar weitere beliebte Artikel zum Spiel verlinkt, aber auch darüber hinaus gibt es eine ganze Menge über das Spiel bei uns zu lesen.

Was ist mit euch? Lasst ihr euch ebenfalls so viel Zeit, oder habt ihr die Geschichte schon abgeschlossen? Was sagt ihr zur Open World und zum Spiel generell? Verratet es uns in den Kommentaren!