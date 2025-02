Kingdom Come Deliverance 2: Spieler merkt erst nach 40 Stunden, dass Kämpfe viel leichter werden, wenn er eine wichtige Quest nicht ignoriert

Diese Quest macht euch das Leben sehr viel leichter.

In Kingdom Come Deliverance 2 bekommen wir besonders am Anfang ganz schön auf die Nase. Nach einem einschneidenden Erlebnis im Prolog hat Heinrich nämlich eine Vielzahl seiner Fähigkeiten aus dem Vorgänger verloren und muss das Kämpfen erst wieder ein Stück weit neu erlernen.

Da ist es uns natürlich sehr Recht, dass wir mit Köter einen vierbeinigen Begleiter an die Seite bekommen, der uns aktiv im Kampf unterstützt – zumindest wenn wir von der Möglichkeit wissen und ihn nach dem Prolog wiederfinden ...

"Ich darf einen Hund haben!"

In einem Post auf Reddit berichtet HellishUK aktuell davon, dass er oder sie erst nach 40 Stunden festgestellt hat, dass man einen Hund haben kann. Tatsächlich können wir den äußert niedlichen aber auch nützlichen Köter leicht verpassen.

Insbesondere am Anfang ist der Vierbeiner aber eine enorm große Hilfe, weil er feindlichen NPCs ablenken und verletzen kann. Das macht sich vor allem dann bemerkbar, wenn wir gegen mehrere Feinde antreten müssen. Mit ihm an unserer Seite werden die Kämpfe spürbar einfacher.

Wie wir unseren alten Freund wiederbekommen, erfahrt ihr übrigens in unserem Quest-Guide:

Tatsächlich gibt uns das Spiel ziemlich schnell zu verstehen, dass wir unseren geliebten Hund im Rahmen einer Nebenquest suchen sollten. Dass er ein Companion wird, der uns aktiv unterstützt, wissen wir allerdings nicht – zumindest wenn wir ihn nicht schon aus aus Teil 1 kennen oder etwas darüber gelesen haben.

Daher ist es kein Wunder, wenn viele Leute die Quest nicht besonders hoch priorisieren. Auch andere berichten davon, dass sie eher zufällig auf Köter gestoßen sind. NegotiationOk5336 schreibt etwa:

"Ich habe ihn nur gefunden, weil ich bei der Kumanen-Quest betrunken war und irgendwie die Wolfskampf-Zwischensequenz ausgelöst habe, als ich mit dem einen Kumanen mehr Schnaps holen wollte😃."

Seinen ersten Auftritt hatte Köter bereits im ersten Teil, jedoch nur, wenn wir den vierten und letzten DLC "Das Los einer Frau" besaßen. Dieser führte neben zwei Quests über die beiden Frauen Theresa und Johanka auch den vierbeinigen Begleiter ein.

Wie war es bei euch? Habt ihr euch den Hund direkt an die Seite geholt oder habt ihr die Quest auch erst sehr spät erledigt? Setzt ihr Köter aktiv in den Kämpfen ein? Verratet es uns in den Kommentaren!