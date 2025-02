Kingdom Come Deliverance 2: Rette den Wildhüter Vostatek und hol dir Köter zurück - So bekommt ihr euren Hund

Mit Köter seid ihr besser dran! Aber zuerst braucht ein Jägersmann eure Hilfe.

In Kingdom Come: Deliverance 2 habt ihr zu Beginn jede Hilfe nötig. Eine besonders große Unterstützung ist da Köter, der nicht nur den Niedlichkeits-Faktor erheblich erhöht, sondern auch in Kämpfen eine echte Unterstützung ist.

Um ihn zurückzubekommen, könnt ihr entweder eine relativ aufwendige Questline absolvieren oder einfach zu der Stelle im Wald gehen, an der er sich herumtreibt.

Köter im Schnelldurchlauf finden

Wir empfehlen euch tatsächlich, der ganzen Quest zu folgen, weil diese äußerst unterhaltsam ist und es sich sehr stimmig und belohnend anfühlt, Heinrichs Fellnase am Ende zurück zu bekommen. Habt ihr es aber ganz eilig und braucht dringend Hilfe, dann lauft einfach zu diesem Punkt auf der Map:

An dieser Stelle im Wald, südwestlich des Nomadencamps, könnt ihr euch Köter direkt zurückholen.

Köter-Quest

Schritt 1: Bozena, Zelejow und Vidlak-Teich

Ihr könnt euch direkt auf die Suche machen, nachdem ihr in die Open World entlassen werdet und Heinrichs erste Station führt zu Bozena. Die kann aber leider nicht weiterhelfen und schickt euch nur weiter.

Im Gasthaus bei Zelejow und beim Fischer am Vidlak-Teich, könnt ihr zwei Tipps erhalten: Ihr sollt einen Schafhirten und den Wildhüter oder Jäger (im deutschen Text werden unterschiedliche Bezeichnungen benutzt, was verwirrend sein kann) Vostatek aufsuchen.

Schritt 2: Dem Schafhirten helfen

Sucht ihr den Schafhirten beim Marker auf der Map auf, dann bittet er euch, ihm bei einem Problem mit Wölfen zu helfen. Dafür überlässt er euch das Schaf Ignatius als Köder, mit dem ihr das Rudel anlocken sollt.

Alle Wölfe zu besiegen, ist gar nicht unbedingt nötig. Ein Teil sucht sowieso das Weite, wenn ihr nur ein oder zwei erledigt habt und ihr könnt den Hirten auch einfach anflunkern und behaupten, alle erwischt zu haben.

Schritt 3: Rette den Wildhüter (Jäger/Jägersmann) in Lakai

Im nächsten Schritt müsst ihr erst mal die Nebenmission Lakai erledigen und den Wildhüter/Jäger Vostatek zu finden. Zu Hause trefft ihr nämlich nur auf seine Familie.

Ihr bekommt den Tipp, ihn bei zwei kleinen Seen zu suchen. Sperrt dort die Ohren auf, denn ihr hört ihn schon von Weitem. Falls ihr Schwierigkeiten habt, ihn zu entdecken: Er sitzt auf dem Ast einer Eiche und wird von Wölfen umkreist. Dieses Mal müsst ihr die Tiere erledigen.

Der ziemlich beschwipste Kerl verlangt von euch jetzt so einiges. Er will sogar zeitweise, dass ihr ihn in ein Gasthaus schleppt, das unglaublich weit entfernt ist. Aber keine Sorge! Ihr müsst Vostatek nicht im Schneckentempo dorthin bugsieren. Er ändert nämlich ziemlich schnell seine Meinung.

Dafür müsst ihr sein Pferd Pepik zurückerobern, das sich Banditen geschnappt haben. Folgt einfach Vostateks wirren Anweisungen, bis ihr den entscheidenden Hinweis bekommt. Um das Ross zurückzuholen, empfehlen wir euch, ein Stück entfernt vom Banditenlager bis nachts zu warten, euch anzuschleichen, blitzschnell auf den Rücken von Pepik zu springen und von dannen zu reiten.

An diesem etwas unheimlichen Ort findet Heinrich seinen besten Freund (abgesehen von Capon) wieder.

Habt ihr den lustigen Typen dann endlich wohlbehalten zu Hause abgesetzt, könnt ihr von ihm endlich den entscheidenden Tipp zu Köter bekommen. Er verrät euch, wo sich das Wolfsrudel hrrumtreibt, dem sich Köter angeschlossen hat. Ihr findet die Tiere bei einer Höhle im Wald. Die Wölfe werden euch erneut angreifen, Köter schlägt sich aber auf eure Seite. Alternativ könnt ihr auch einfach davonlaufen, was aber etwas knifflig sein kann.