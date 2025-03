Kingdom Come Deliverance 3: Das wissen wir aktuell über eine mögliche Fortsetzung und so könnte es mit Heinrich und Co. weitergehen

So könnte es mit den Hauptfiguren aus Kingdom Come weitergehen.

Erst mal die mehr oder weniger schlechte Nachricht: Kingdom Come: Deliverance 2 Entwickler Warhorse Studios schweigt bislang zu einer möglichen Fortsetzung der Reihe. Eine wirklich schlechte Nachricht ist das allerdings nicht, da das aktuelle Spiel nun mal eben erst vor gut einem Monat erschienen ist.

Das tschechische Team ist außerdem erst mal mit weiteren gratis erscheinenden und kostenpflichtigen Inhalten zu Teil 2 beschäftigt. Da ist es kaum verwunderlich, dass Warhorse erst einmal anderes im Kopf hat.

Gleichzeitig kam Teil 2 jedoch nicht nur bei Kritik und Spieler*innen richtig gut an, sondern hat sich auch in unter einem Monat bereits 2 Millionen mal verkauft. Nach diesem Erfolg ist es doch wahrscheinlich, dass insgeheim schon Pläne geschmiedet werden, die Reihe fortzusetzen.

Ob ein mögliches KCD3 jedoch direkt an das Ende von Heinrichs aktuellem Abenteuer anknüpfen würde, ist die große Frage. Wir hätten einige Ideen, wie es weitergehen könnte, die bewegen sich aber natürlich alle im Bereich der Spekulation.

Spoilerwarnung: In diesem Artikel gehen wir auf das Ende von KCD2 ein und nehmen euch wichtige Ereignisse vorweg, falls ihr es noch nicht erlebt habt.

So könnte es in Kingdom Come: Deliverance 3 weitergehen

Eine direkte Fortsetzung: Hochzeit und alte Feinde

Ein Story-Aspekt, der in Kingdom Come 2 besonders auffällig aufgebaut wird, ist die anstehende unfreiwillige Hochzeit von Hans Capon. Die Strippen werden dafür schon mitten in der Handlung gezogen, aber gerade am Ende spielt die geplante Vermählung noch mal eine große Rolle.

So besteht Hans' Vormund Hanusch auf einem Vier Augen-Gespräch mit ihm und warnt Heinrich, nicht zu lauschen. Der kann danach aber von seinem Freund selbst erfahren, dass Hanusch ihn mehr oder weniger zu der Heirat zwingen will. In diesem und weiteren Dialogen geht es dann darum, ob der junge Adlige sich vielleicht doch irgendwie drücken wird.

Die Hochzeit soll aber erst einige Zeit nach dem Story-Ende stattfinden. An dieser Stelle macht das RPG also ein großes Fass auf und es wirkt durchaus so, als würde hier ein Handlungsstrang für eine Fortsetzung aufgemacht, falls dieser nicht in einem DLC behandelt wird.

Dabei ist interessant, dass Jan Ptáček, das reale Vorbild für Hans, seine Ländereien erst im Jahr 1412 übernommen hat. Da gäbe es also für Warhorse zahlreiche Möglichkeiten, diese Lücke zu füllen.

Aber genug von Hans, natürlich ist die wichtigste Figur Heinrich – und der hat am Ende von Teil 2 auch immer noch eine Rechnung zu begleichen, nämlich mit Erik. Der zieht sich schließlich nicht nur aus dem vermeintlich ehrenhaften Duell zurück, sondern überlebt die ganze Geschichte.

Ein Zeitsprung zu den Hussitischen Kriegen mit Žižka und Sigismund

Zwar ist doch einigermaßen wahrscheinlich, dass Warhorse bei seinem mittelalterlichen Böhmen-Setting bleibt, aber es könnte gut sein, dass der Entwickler die Zeit etwas vorspult. Möglich wäre dann beispielsweise, dass wir alle Ereignisse rund um die Hochzeit nur in Rückblenden erleben.

Im Jahr 1415 wird nämlich der Prager Theologe Jan Hus wegen Ketzerei angeklagt und hingerichtet, was zwischen 1419 und 1436 zu Kriegshandlungen führt.

In den sogenannten Hussitischen Kriegen oder Hussitenkriegen stehen sich nämlich Anhänger*innen von Jan Hus und den katholischen Kräften des Heiligen Römischen Reichs gegenüber.

Dabei spielen eben auch bereits aus KCD2 bekannte Figuren wichtige Rollen. Erneut sind nämlich Jan Žižka, der die Führung der Hussiten übernimmt, und Sigismund Opponenten. Die Truppen von Letzterem kämpften nämlich in den realen historischen Schlachten gegen die Hussiten. Žižka wird in Teil 2 bereits als wichtige Figur aufgebaut und könnte möglicherweise auch spielbar sein.

Warhorse hätte hier also die Möglichkeit, zu einer Zeitspanne zu springen, in der eine ganze Reihe von Schlachten als Hintergrund für eine neue Story dienen könnten. So entwickelte Žižka beispielsweise die sogenannte Wagenburg-Taktik. Diese mit ihren Wagen als mobile Verteidigungsstellungen brachte den zahlenmäßig unterlegenen Hussiten 1420 einen Sieg ein, der in die Geschichtsschreibung einging (via prag-to-go.com).

Jan Hus wird übrigens auch beispielsweise in einem Easter Egg, genau gesagt, in einem verfrühten Ende von Kingdom Come 2 erwähnt. Hier könnt ihr übrigens die Theorien von GameStar-Kolleg*innen Stephanie Schlottag zu einer Fortsetzung lesen:

Heinrich oder doch ein neuer Protagonist?

Heinrich wäre zu Beginn der Hussitenkriege 16 Jahre älter und es wäre sicher spannend zu sehen, wie die Jahre den Protagonisten verändert haben. Allerdings ist nach dem Ende von KCD2 fraglich, ob es wirklich mit ihm weitergehen wird.

Möglich wäre auch, dass das Zepter an die nächste Generation weitergeht, beispielsweise an Jan Ptáčeks Sohn Hynek, der bereits im Kodex der aktuellen Spiele erwähnt wird. Dieser wurde nämlich später zu einem bekannten Hussiten-Anführer.

Zudem gibt es noch einige weitere Punkte, die darauf hindeuten könnten, dass Heinrichs Geschichte in Teil 2 endet. In der Traumszene mit Heinrichs verstorbenen Eltern wählen wir nämlich in einer Dialogoption selbst aus, wie die Hauptfigur sich ihre Zukunft vorstellt.

Wir können beispielsweise sagen, dass er eine Familie will oder lieber Abenteuer, beziehungsweise unter anderem ein Leben mit Theresa in Skalitz oder mit Hans Capon in Kuttenberg.

Das heißt zwar noch lange nicht, dass das auch so eintreten muss, fühlt sich aber doch an, als würde Warhorse uns hier eine versöhnliche Option für eigenes Gedankenkino zu Heinrichs Zukunft bieten.

Zudem müsste Warhorse in einem Nachfolger auch noch mehr Variablen, vor allem bei Heinrichs Beziehungsstatus, beachten. Ist er Theresa immer noch treu, hat er sich auf eine Nacht mit Hans eingelassen oder ist er mit Katharina zusammen?

Sicher würde es dafür erneut Lösungen geben, bei denen die Beziehungen ein wenig in den Hintergrund treten wie bereits mit Theresa, die in Teil 2 nicht auftrat, sondern nur in Dialogen thematisiert wurde. Trotzdem bleibt es alles in allem spannend, wie und ob es mit Heinrich und Co. weitergeht.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Nehmt gerne an unserer Umfrage teil und verratet uns in den Kommentaren mehr zu euren Gedanken darüber, was für eine Fortsetzung realistisch oder euer Wunsch wäre!