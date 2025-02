Kingdom Come Deliverance 2: Romance Options - Alle 7 möglichen Romanzen für Heinrich

Will Heinrich zwischen all den Kämpfen zärtliche Stunden erleben, muss er sich ordentlich ins Zeug legen.

Heinrich macht in Kingdom Come: Deliverance 2 einiges durch. Im Laufe seines Abenteuers muss er einiges an Schmerzen aushalten, immer gegen Hunger, Müdigkeit sowie Körpergeruch ankämpfen und nicht selten um Freund*innen und Verbündete bangen.

Aber zum Glück bekommt der angehende Ritter auch ein paar kuschelige Verschnaufpausen. Er kann sich in mehrere Liebesabenteuer stürzen und dabei sehr schöne und gefühlvolle Momente erleben. Wir listen alle Romanzen-Optionen für euch im Überblick auf.

So laufen Romanzen in KCD2 ab

Heinrich kann entweder hier und da mal ein paar intime Stunden mit eher flüchtigen Bekanntschaften verbringen oder sich im Badehaus gegen Groschen beglücken lassen. Er kann sich aber auch auf Romanzen einlassen, die über längere Zeit allmählich aufgebaut werden und durchaus Relevanz haben.

Welche Bedingungen ihr dafür erfüllen müsst, ist unterschiedlich. Manchmal braucht es im richtigen Moment einen hohen Charisma-Wert, den ihr beispielsweise mit schicken Klamotten erhöhen könnt.

Außerdem schließen sich ganz bestimmte Romanzen gegenseitig aus. In jedem Fall solltet ihr generell auf Antwortmöglichkeiten mit Herz-Symbol achten, um euer Interesse zu bekunden. Und habt ihr die Möglichkeit, jemanden zu küssen – nun, das müssen wir euch nicht erklären, oder?

Spoilerwarnung: Da es auch in der Hauptstory optionale romantische Momente mit wichtigen Figuren gibt, können wir Spoiler nicht komplett vermeiden.

Die "kleineren" Romanzen

Doubravka

Auf der Hochzeit muss Heinrich nicht zwangsweise nur seiner Mission nachgehen.

Mit Doubravka bietet sich die erste Möglichkeit auf ein kleines Liebesabenteuer. Ihr könnt sie auf der Hochzeit treffen, auf der ihr euch während der Hauptstory mühevoll einschleust, um endlich von Bergow zu treffen. Ihre Mutter bittet Heinrich, mit der jungen Frau zu tanzen.

Seid ihr danach nett zu ihr und flunkert ein bisschen, was ihre Tanzkünste angeht, könnt ihr noch mal mit ihr sprechen, um euch mit ihr zurückzuziehen.

Klara

In Nebakov muss Heinrich sich alleine beschäftigen. Eigentlich. Denn da ist ja auch noch Klara.

Klara könnt ihr bei der Story-Quest "Zurück im Sattel" auf dem Gelände der Burg Nebakov treffen und weil Heinrich ohnehin Zeit totschlagen muss, kann er sich die auch gleich mit ihr gemeinsam versüßen. Sie versorgt bei einer Hütte Verletzte und nimmt ihn optional zum Kräutersammeln mit in den Wald.

Falls ihr auf mehr als Kräuterkunde aus seid, flirtet einfach mit ihr und löst das Rätsel mit "Klara", um es euch unter freiem Himmel bequem zu machen.

Bartosch oder Johanka von Schernow

Schwertmeister Bartosch ist nicht so leicht zu beeindrucken.

Bartosch: Euch mit Bartosch ein paar schöne Stunden zu machen, ist nicht ganz so einfach und schließt außerdem die Romanze mit der Witwe Johanka aus. Beide sind nämlich nur während der Feier in der Hauptmission "Für den Sieg" möglich.

Während der Festlichkeiten müsst ihr mit Bartosch flirten und signalisieren, dass ihr Interesse habt, zusätzlich ist aber Vorarbeit nötig: Ihr braucht einen Charismawert von 20, müsst in der Mission "Zurück im Sattel" bereits die Herz-Option (gegenüber Capon) nehmen und zudem ausführlich mit Bartosch gesprochen haben.

Bei Johanka hat Heinrich nur eine Chance, wenn er gut aussieht und gute Geschichten erzählt.

Johanka: Auch die alternative Romanze mit Johanka, die ihr ebenfalls auf dem Fest trefft, ist an Bedingungen gebunden: Im Gespräch müsst ihr sie beeindrucken, was am leichtesten mit einem hohen Wissenschaftswert klappt. Die furchteinflößende Dialogoption während der Geschichte und ein Charismawert von 20 führen dann zum Ziel.

Die "großen" Romanzen

Rosa Ruthardt

Rosa weiß, was sie will und wenn Heinrich sie beeindruckt, gehört er auch dazu.

Mit der Adligen Rosa Ruthardt erlebt ihr in der Hauptstory einiges, bevor sich die Gelegenheit für Zweisamkeit ergibt. Das ist während der sehr langen Mission "Oratores" der Fall und zwar, wenn ihr allein mit ihr in Burg Ruthardt seid und gemeinsam für Ordnung gesorgt habt. Sichert ihr eure Hilfe zu, wenn es um ihren Vater geht und ihr habt die Möglichkeit, sie zu küssen.

Katharina oder Hans Capon

Zu Katharina kann Heinrich nur langsam im Verlauf der Story eine Bindung aufbauen.

Zwischen Katharina und Hans Capon müsst ihr euch erneut entscheiden, denn es gibt wieder nur eine Nacht, die ihr wahlweise mit einer der beiden wichtigen Figuren verbringen könnt.

Katharina: Um die Spionin davon zu überzeugen, sich kurz vor dem Finale auf Zärtlichkeiten mit Heinrich einzulassen, müssen einige Bedingungen erfüllt werden. Dazu gehört vor allem die Nebenquest "Das fünfte Gebot", um in der Quest "Hunger und Verzweiflung" gemeinsame Stunden zu erleben. Eine genauere Anleitung findet ihr im ausführlichen Guide unserer GameStar-Kolleg*innen:

Mehr zum Thema Kingdom Come 2: Alle möglichen Romanzen und wie ihr sie startet von Jan Hartmayer

Heinrich und Hans erleben in KCD2 jede Menge zusammen und können sich dabei auf unterschiedlichen Ebenen näherkommen.

Hans Capon: Die Romanze mit Hans bahnt sich während der gesamten Spielhandlung langsam an, falls ihr das so wollt. Wählt ihr bei allen Möglichkeiten die Herzoption in Dialogen, seid ihr nicht nur auf der sicheren Seite, sondern könnt auch zwischendurch eine schöne Chemie zwischen den beiden beobachten.

Ihr müsst euch dann nur vor eurem Aufbruch in der Mission "Hunger und Verzweiflung"gebührend von ihm verabschieden. Auch zu Hans findet ihr noch detailliertere Tipps im oben verlinkten Guide.