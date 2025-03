Kingdom Come Deliverance 2: Für das beste Ende müsst ihr schon früh im Spiel die richtigen Entscheidungen treffen

Am Ende kann sich eine emotionale Dialogszene stark unterscheiden.

In Kingdom Come: Deliverance 2 könnt ihr keine komplett unterschiedlichen Enden erleben, wie das in manchen Rollenspielen der Fall ist. Ein Dialog in einer wichtigen und emotionalen Szene kann aber stark abweichen, je nachdem, wie ihr euch im Spielverlauf verhaltet.

Eine Spoilerwarnung bekommt ihr vor den entsprechenden Absätzen. Wir informieren euch aber zunächst ganz allgemein.

KCD2: Die unterschiedlichen Endvariationen – darauf kommt es generell an

Generell gilt: Wollt ihr, dass Heinrichs Abenteuer auf einer möglichst versöhnlichen und positiven Note endet, dann solltet ihr ihn als edlen Ritter spielen. Das heißt: Achtet darauf, dass sein Ansehen überall hoch ist und verschont Personen in der Story, wann immer es euch möglich ist. Beziehungsweise: Setzt euch dafür ein, dass Menschen verschont werden.

Wir empfehlen euch generell, Heinrich so zu spielen, wie es sich stimmig für euch anfühlt. Falls ihr aber unbedingt das perfekte Ende wollt, haben wir euch die wichtigen Punkte unten aufgelistet.

Spoilerwarnung: Im folgenden Absatz geht es um konkrete Entscheidungen, die ihr im Verlauf der Main Quest treffen könnt. Indem wir diese auflisten, nehmen wir euch schon einige wichtige Punkte der Story vorweg.

Diese Entscheidungen wirken sich aus

Während der Hauptmission gibt es einige Entscheidungen, die sich besonders stark auswirken. Wir listen sie für euch auf. Um ein immer noch ganz versöhnliches Ende zu bekommen, müsst ihr euch allerdings gar nicht in allen Fällen ideal verhalten. Das müsst ihr nur für den bestmöglichen Ausgang tun.

Semin retten oder nicht? Stellt euch gegen Hashek und auf die Seite der Semins

Stellt euch gegen Hashek und auf die Seite der Semins Maleschau retten oder nicht? Stellt euch dem Knochenteufel entgegen und setzt euch dafür ein, Maleschau zu retten. Wichtig: Ihr müsst dafür das Duell gewinnen.

Stellt euch dem Knochenteufel entgegen und setzt euch dafür ein, Maleschau zu retten. Wichtig: Ihr müsst dafür das Duell gewinnen. Brabant verschonen oder töten? Verschont Brabant, wenn er euch darum bittet, stellt euch aber darauf ein, dass er euch Schwierigkeiten macht.

Verschont Brabant, wenn er euch darum bittet, stellt euch aber darauf ein, dass er euch Schwierigkeiten macht. von Aulitz töten oder nicht? Lasst von Aulitz am Leben. Die entscheidende Begegnung mit ihm lässt sich aber tatsächlich sogar sehr leicht verpassen, wie euch GameStar-Kollegin Stephanie verrät.

Lasst von Aulitz am Leben. Die entscheidende Begegnung mit ihm lässt sich aber tatsächlich sogar sehr leicht verpassen, wie euch GameStar-Kollegin Stephanie verrät. Samuel retten oder nicht? Damit Samuel überlebt, müsst ihr ihn aus dem Feindeslager mitnehmen, wenn er verletzt ist und ihn auf ein Pferd setzen. Rettet ihn.

Das erwartet euch beim besten Ende

Die brenzlige Situation, in der sich Heinrich und seine Freund*innen am Ende befinden, endet immer auf dieselbe Weise, mit der Ausnahme, dass Samuel sie eben überleben kann oder nicht. Andere Tode von wichtigen Figuren könnt ihr nicht beeinflussen.

Nach den Erlebnissen spricht Heinrich noch einmal im Traum mit seinen Adoptiveltern und eben dieser Dialog kann sehr unterschiedlich ablaufen.

Verhaltet ihr euch wie oben beschrieben, platzen der Schmied und seine Frau fast vor Stolz und sprechen mit ihm über seine Zukunft. Überwiegen dagegen die "negativen" Taten, dann wirkt der eigentlich schöne Moment um einiges düsterer. Trotzdem bekommt ihr insgesamt kein richtig "böses Ende".

Habt ihr euch in manchen und nicht allen Situationen so verhalten, wie es sich Heinrichs Eltern gewünscht hätten, fällt die Bewertung seiner Taten gemischt aus.