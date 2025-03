Kingdom Come Deliverance: Hans Capon basiert auf einer realen historischen Figur - und die ist irgendwann einfach von der Bildfläche verschwunden

Wie das Vorbild für Hans charakterlich war, können wir nicht sagen, aber immerhin kennen wir einige Fakten.

Kingdom Come: Deliverance 2 erzählt eine zum Großteil fiktive Geschichte rund um den von Entwickler Warhorse erdachten Protagonisten Heinrich. Trotzdem basieren seine Erlebnisse, Orte und viele Charaktere im Mittelalter-RPG auf realen historischen Vorbildern.

Das trifft auch auf die Figur zu, mit der Heinrich Seite an Seite in sein neues Abenteuer aufbricht: Hans Capon. Allerdings hieß die Figur, auf der er basiert, in Wirklichkeit anders.

Wie sieht es mit Spoilern aus? Wir berichten hier über das historische Vorbild für Hans und erwähnen auch andere storyrelevante Charaktere. Darauf basierend lassen sich zumindest ganz grobe Rückschlüsse auf die Story von KCD2 ziehen. Wir werden aber diesbezüglich nichts Genaues verraten, sondern uns auf die realen Personen fokussieren.

Der "historische Hans" hieß eigentlich Jan

Der Mann, auf dem Hans basiert hieß Jan Ptatschek in der deutschen Übersetzung, beziehungsweise Jan Ptáček auf Tschechisch. Hier und da finden sich sogar noch weitere Schreibweisen, die sich aber alle denselben böhmischen Adligen beziehen.

Seine Geburts- und Sterbedaten sind nicht mit Sicherheit bekannt, aber aus der Erwähnung seiner Vollährigkeit im Jahr 1406 lässt sich ableiten, dass er in etwa 1388 geboren sein worden dürfte. Dieses Geburtsjahr listet auch der Kodex im Spiel, mit einem Fragezeichen versehen.

11:37 Kingdom Come Deliverance 2: Heinrich und Hans laufen durch das echte Kuttenberg in Tschechien

Genau wie Hans in der Geschichte stand auch Jan Ptáček zunächst unter der Vormundschaft der Herren von Leipa, darunter Hanusch, den wir ebenfalls in beiden Spielen treffen. Im Jahr 1412, also lange nach der Handlung der Spiele, übernahm er dann Rattay und die Länderein in Polna, die er geerbt hatte.

In den Hussitenkriegen, die Böhmen ab 1419 überzogen, spielte Ptáček keine große Rolle. Ganz kurz zusammengefasst, keimten diese kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Anhänger*innen von Jan Hus und den katholischen Kräften des Heiligen Römischen Reichs auf. Hus war ein Prager Theologe, der als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde.

König Sigismund kämpfte mit seinen Truppen gegen die Hussiten, während Jan Žižka deren Führung übernahm.

Wie es mit Ptáček weiterging, ist unklar

Wie es mit Ptáčeks nach 1419 weiterging, ist nicht bekannt. Wir wissen nur, dass aus seiner Ehe ein Sohn names Hynek hervorging, der zu einigem Einfluss gelangte. Spannend ist aber vor allem, was das für mögliche Fortsetzungen von Kingdom Come: Deliverance bedeuten könnte, falls sich Warhorse weiter den bekannten Figuren widmet.

Es ist gut möglich, dass "der historische Hans" in einer der kleineren Schlachten 1419 gefallen ist. Der Kodex im Spiel listet die Zahl auch als Todesjahr. Zumindest gäbe es aber auch durch den Satz "Es existieren keine Aufzeichnungen darüber, dass er sich in späteren Jahren an den Kriegen beteiligte", die Möglichkeit für alternative Storypfade.

Habt ihr euch schon mit der historischen Vorlage zu Kingdom Come beschäftigt?