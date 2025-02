Kingdom Come Deliverance 2 hat ein "geheimes Ende" mitten in der Story, wenn ihr einen cleveren Trick nutzt

Heinrich kann der ganzen Sache schneller ein Ende setzen als gedacht.

Kingdom Come: Deliverance 2 gibt uns beim Erledigen von Missionen große Freiheiten und das gilt vor allem für Sidequests. Die Hauptstory ist dagegen meist etwas linearer angelegt. In einer dieser Hauptmissionen gibt es aber eine versteckte Möglichkeit, einen großen Antagonisten einfach ganz frech zu erledigen.

Das führt zu einem "geheimen Ende" mitten in der Story, noch lange vor dem eigentlichen Finale. Der verfrühte Schluss hat allerdings eher Easter Egg-Charakter und ist nicht groß inszeniert. Trotzdem ist das wieder eines der unzähligen witzigen Details, die sich entdecken lassen, wenn wir aufmerksam sind.

Spoilerwarnung: Wir verraten hier, in welcher Situation sich Heinrich in der Hauptmission "Königsgambit" befindet. Wir verzichten allerdings auf Details oder alles, was nicht für das geheime Ende relevant ist.

KCD2 hat ein geheimes Ende, 13 Quests vor dem eigentlichen Finale

In der Mission "Königsgambit" ist Heinrich undercover unterwegs. Er schleust sich als Diener auf eine Sitzung ein und schenkt dort Wein an keinen Geringeren als König Sigismund selbst aus. Eigentlich sind unsere Möglichkeiten in dieser Quest relativ limitiert, weil wir unsere Waffen abgeben müssen und schnell ein Game Over droht, wenn wir uns falsch verhalten.

Also "falsch" im Sinne von: das Spiel will das an der Stelle nicht. Das ist beispielsweise der Fall, wenn wir dem verhassten König einfach die Faust auf die Nase hauen. Findige Community-Mitglieder haben allerdings eine geheime Möglichkeit entdeckt, den Monarchen doch auszuschalten.

In einem Nebenraum liegt nämlich ein versteckter Dolch, den wir uns besorgen können, noch bevor der König eintrifft. Dann können wir uns nämlich von hinten anschleichen und Sigismund mal eben meucheln. Hier könnt ihr euch selbst davon überzeugen:

Ein kleiner Bildschirmtext fasst danach zusammen, wie die Tat die Zukunft verändert hat:

Du hast König Sigismund getötet, bist aber danach durch die Hände seiner Wachen gestorben. König Wenzel ist kurz daraufhin auf den böhmischen Thron zurückgekehrt. Jan Hus wurde niemals auf dem Scheiterhaufen verbrannt und die Hussitenkriege fanden niemals statt.

Eins von vielen spannenden Easter Eggs

Das ist natürlich weder das vorgesehene Ende der Story von Kingdom Come: Deliverance 2, noch entspricht es dem tatsächlichen Lauf der Geschichte, wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt. Im RPG lassen sich aber jede Menge versteckte kleine Witze und Anspielungen entdecken.

Neben der oben verlinkten Zwergenhütte und Ruffys Strohhut aus One Piece könnt ihr auch die Skelette von Harry Potter oder Elden Ring-Legende Let Me Solo Her finden. Wahrscheinlich dürften noch über lange Zeit neue Kleinigkeiten entdeckt werden, und dann kommt dieses Jahr auch gleich noch Nachschub. DLCs sind nämlich bereits angekündigt. Im Video erfahrt ihr mehr darüber.

Welches ist euer liebstes Geheimnis oder Easter Egg in Kingdom Come 2?