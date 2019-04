Kingdom Hearts 3 - Überraschung! Story-DLC "ReMIND" wohl angekündigt

Mit Kingdom Hearts 3 geht es allem Anschein nach weiter. Director Tetsuya Nomura soll am Ende eines Konzerts in Tokio einen Story-DLC zum JRPG angekündigt haben. Davon berichtet zumindest die Seite Siliconera, die entsprechende Infos von einer japanischen Quelle erhalten habe.

Der kostenpflichtige DLC soll auf den Namen "ReMIND" hören und im Grunde eine Final Mix-Version von Kingdom Hearts darstellen.

Die Inhalte: Angeblich bringt der DLC ein zusätzliches Szenario (ReMIND), eine limitierte Episode mit einem Bosse sowie eine zusätzliche geheime Episode, in der ebenfalls ein Boss auf uns warten soll.

Tetsuya Nomura just announced the upcoming DLC contents at the KH Orchestra.



The temporary title is “Kingdom Hearts III ReMIND”



Paid

-Additional Scenario “ReMIND”

-Limit Episode + Boss

-Secret Episode + Boss

-English VA Option



Free

-New Keyblade + New Form