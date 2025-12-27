Kino-Fan findet sein 24 Jahre altes Herr der Ringe-Ticket, teilt es auf Reddit und alle sind erstaunt, wie günstig es war

Ich war dort, Gandalf. Ich war dort, vor 3.000 Jahren, als ein Kinobesuch noch 4,50 gekostet hat.

Die Zeit rast bekanntlich, wenn man Spaß hat, und nur so lässt sich erklären, dass es schon 24 Jahre her ist, als der erste Herr der Ringe-Film von Peter Jackson ins Kino gekommen ist. Mindestens genauso überraschend fällt aber die Erkenntnis aus, wie viel günstiger es damals war, ins Kino zu gehen.

Reddit-Post erinnert daran, wie viel billiger Kino früher war

Wer heute ins Kino geht, muss oft 3D-Zuschlag, Überlänge-Zuschlag, IMAX-Bonus und natürlich die besonders bequemen Sitze sowie die Tatsache, dass sie weiter hinten sind, bezahlen.

Aber auch völlig ohne diesen ganzen Schnickschnack sind die ganz normalen, herkömmlichen Kinotickets mit der Zeit einfach immer teurer geworden. Wobei es selbstverständlich darauf ankommt, ob ihr in kleine Programmkinos oder große Multiplex-Ketten geht.

Auf Reddit hat ein User schon vor zwei Jahren stolz sein uraltes Herr der Ringe-Kinoticket präsentiert. Das habe er zufällig wiedergefunden. Der Film lief im Jahr 2001 erstmals im Kino und dieser Fan hier war offensichtlich am 30. Dezember 2001 in einer Vorführung um 16 Uhr.

Hier könnt ihr euch den Kartenabriss von damals selbst anschauen:

Besonders bemerkenswert finden die allermeisten Menschen in den Kommentaren hier allerdings den Preis von gerade einmal 4,50 US-Dollar.

Dabei scheint es sich (dem "Barg" nach zu urteilen, was für "Bargain" stehen dürfte) zwar um einen ermäßigten Sonderpreis an einem Kinotag oder Ähnliches zu handeln, aber trotzdem – das ist schon ein echtes Schnäppchen, besonders im Vergleich zu heute.

4,50 US-Dollar entsprechen aktuell in etwa 3,82 Euro. Zu diesem Preis gibt es wirklich nirgendwo mehr eine Kinokarte zu ergattern. An Kinotagen gibt es zwar oft Rabatt um die 50 Prozent, das entspricht aber in der Regel dann auch nur Preisen, die sich ungefähr um die 6 Euro bewegen.

Normalerweise sind die Tickets deutlich teurer. Die offiziellen Zahlen der Filmförderanstalt des Bundes FFA (via PC Games) belaufen sich beispielsweise auf einen durchschnittlichen Preis von 9,92 Euro im ersten Halbjahr 2025 für Kinotickets in Deutschland. 2024 waren es 3,1 Prozent weniger, die ihr im Schnitt bezahlen musstet.

Das heißt aber nicht zwingend, dass Kino immer teurer wird. Im direkten Vergleich war das Kinojahr 2023 nämlich das bisher teuerste in Deutschland. Vor zwei Jahren wurden im Schnitt nämlich satte 10,06 Euro für eine Eintrittskarte fällig. Seitdem sind die Preise also wieder gesunken.

Interessanterweise stammt der Beitrag, in dem sich alle über die günstigen Preise im Jahr 2001 wundern, also aus dem bisher teuersten Kinojahr. Allerdings kommt die Karte natürlich eigentlich aus den USA, wo die Entwicklung noch einmal eine ganz andere sein kann. Auch die Inflation haben wir hier nicht mit einberechnet.

Geht ihr aktuell noch oft ins Kino? Wisst ihr zufällig, wie viel ihr damals für den ersten Herr der Ringe-Film bezahlt habt?