Vom Kinofilm zum Horrorspiel: PS5-Umsetzung eines echten Blockbusters jetzt günstig sichern!

Stellenweise erscheint die Welt dieses Horrorspiels geradezu idyllisch, doch der Eindruck täuscht.

Gerade könnt ihr euch ein PS5-Horrorspiel, das die Welt großer Kinohits zu furchterregendem Leben erweckt, günstig im Sonderangebot schnappen. Die physische Version des atmosphärischen Geheimtipps bekommt ihr bei Amazon momentan für nur 13,99€. Der Deal läuft noch bis zum 28. April, also bis nächsten Dienstag, könnte jedoch natürlich auch schon früher ausverkauft sein:

Übrigens bekommt ihr bei Amazon gerade noch viele weitere PS5-Spiele günstig im Angebot. Hier eine Auswahl:

Endzeitliche Stille: Das bietet der Horror-Geheimtipp für PS5!

1:46 A Quiet Place bekommt sein eigenes Horrorspiel und das gibt uns jetzt schon Gänsehaut

Autoplay

Bei dem günstigen Horrorspiel handelt es sich um A Quiet Place: The Road Ahead, das euch in die aus den Kino-Blockbustern bekannte postapokalyptische Welt versetzt: Die Erde wurde von riesigen außerirdischen Monstern angegriffen und von der menschlichen Gesellschaft ist kaum noch etwas übrig. Die Monster sind zwar blind, haben jedoch ein sehr feines Gehör, weshalb schon kleinste Geräusche den Tod bedeuten können.

Das wirkt sich natürlich aufs Gameplay des PS5-Spiels aus. In A Quiet Place: The Road Ahead könnt ihr euch nur mit Bedacht durch die Spielwelt bewegen und die verlassenen Gebäude erkunden. Schließlich kann schon eine einzige zu laut knarrende Tür euer Ende sein. Dies führt zu einem langsamen Spieltempo, was sicher nicht jedem gefällt, aber eben auch zu einer einzigartigen, ständig angespannten Atmosphäre, wie man sie in kaum einem anderen Spiel findet.

Wenn ihr den außerirdischen Monstern entkommen wollt, müsst ihr stets darauf achten, keine Geräusche zu machen.

Zu dieser Atmosphäre trägt auch die Spielwelt eine Menge bei, denn ähnlich wie in Fallout stoßt ihr in dieser auf eine Menge Spuren früherer Bewohner, die beklemmende Geschichten über deren Schicksal erzählen. Die Haupt-Story ist von den Filmen losgelöst und dreht sich um die Studentin Alex Taylor, die sich zunächst in einem verlassenen Krankenhaus versteckt hat und nun nach einem neuen, sichereren Ort zum Überleben sucht.

Alles in allem ist A Quiet Place: The Road Ahead ein sehr spezielles Horrorspiel, das aufgrund seines ungewöhnlichen Ansatzes je nach persönlichem Geschmack als ein packendes, atemberaubendes Erlebnis oder auch als beschwerlich und langatmig empfunden werden kann. Fest steht allerdings, dass es die Stimmung der Filmvorlagen ausgezeichnet einfängt. Für den aktuellen Sparpreis kann man deshalb auf jeden Fall mal einen Blick riskieren.