"Ich würde selbst als Statist mitmachen" - Game of Thrones-Star Kit Harington will unbedingt bei der Harry Potter-Serie mitspielen

Kit Harington spielt gerade eine kleine Rolle im Harry Potter-Hörspiel. Bei der HBO-Serie würde er ebenfalls gerne mitmachen.

Jonas Herrmann
18.12.2025 | 18:44 Uhr

Kit Harington würde gerne eine Rolle in der neuen Harry Potter-Serie übernehmen. (Bild: HBO) Kit Harington würde gerne eine Rolle in der neuen Harry Potter-Serie übernehmen. (Bild: HBO)

Kit Harington kennen die meisten wohl für seine Darstellung des Jon Snow in Game of Thrones. Der britische Schauspieler ist allerdings auch ein riesiger Harry Potter-Fan. In einem Interview gibt er an, dass er für die neue Serie wirklich jede Rolle übernehmen würde.

Kit Harington will in Harry Potter mitspielen

Mit der Rolle von Jon Snow feierte Kit Harington seinen Durchbruch. In der Folge war er etwa auch bei Marvel's The Eternals dabei. Aktuell leiht er dem exzentrischen Professor Gilderoy Lockhart in den neuen Harry Potter-Hörspielen von Audible seine Stimme.

Mit Variety hat Harington kürzlich über diese Rolle gesprochen und sich dabei als großer Fan der Bücher präsentiert. Er selbst war genauso alt wie Harry, als das erste Buch erschien und wie viele andere ist er mit den Geschichten aufgewachsen.

Er erzählt weiter, dass er die Bücher erst vor einigen Jahren wiederentdeckt hat und sie jetzt nahezu jeden Abend zum Einschlafen hört und daher sehr gut kennt. Die Filme gefallen ihm hingegen nicht ganz so gut, unter anderem, weil es dabei immer wieder zu Plotholes und Ungereimtheiten kommt.

Für die neue HBO-Serie würde er aber trotzdem sehr gerne zur Verfügung stehen. Angesprochen auf die Frage, welche Rolle er sich dabei aussuchen würde, antwortet Harington:

Ich würde jede davon annehmen. Ich bin auch bereit, als Statist mitzuwirken, das ist mir egal. Ich würde sehr gerne dabei sein.

Durch seine langjährige Arbeit an Game of Thrones dürfte der Schauspieler sicher noch die ein oder andere Telefonnummer von HBO-Mitarbeiter*innen haben. Mit etwas Glück landet Jon Snow also auch noch in der neuen Harry Potter-Serie.

Harington ist übrigens nicht der einzige Game of Thrones-Star, der an den neuen Hörspielen beteiligt ist. So sind etwa auch die Stimmen von Mark Addy (Robert Baratheon in GoT) als Hagrid, Iwan Rheon (Ramsay Bolton) als Remus Lupin und Gemma Whelan (Yara Greyjoy) als Prof. Sprout zu hören.

Freut ihr euch auf die HBO-Serie? In welcher Rolle könnt ihr euch Kit Harington vorstellen?

