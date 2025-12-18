The Last of Us-Fan entdeckt kuriosen Fehler am Ende der PS3-Version des Abenteuers, der mir in 12 Jahren noch nie aufgefallen ist

Ein TLoU-Fan beweist Adleraugen, indem er ein klitzekleines Detail entdeckt, das ihr mit nur einmal Blinzeln leicht übersehen könnt. Das liefert aber spannende Einblicke zur Entwicklung des Spiels.

Cassie Mammone
18.12.2025 | 19:01 Uhr

The Last of Us könnt ihr auf PS3, PS4 und PS5 zocken. Das Spiel ist in etlichen Versionen erschienen. The Last of Us könnt ihr auf PS3, PS4 und PS5 zocken. Das Spiel ist in etlichen Versionen erschienen.

Ist euch schon einmal aufgefallen, dass Joel sich im ersten Teil von The Last of Us kurz vor Ende einfach mal umzieht? Das ist in der PS3-Version des Spiels in einer Zwischensequenz der Fall, in der er von einem Moment auf den nächsten ein anderes Outfit trägt.

Ein aufmerksamer Fan macht diese Beobachtung, die ich in den zwölf Jahren seit Release nie bemerkt habe.

Video starten 02:38 The Last of Us - Cinematic-Trailer des Survival-Horror-Spiels - Cinematic-Trailer des Survival-Horror-Spiels

Am Ende von The Last of Us wechselt Joel sein Outfit

Das passiert: In einer Zwischensequenz trägt Joel für einen kurzen Moment ein anderes Hemd. Er wechselt seine aktuelle Kleidung zu derjenigen, die er früher im Spiel trägt. Laut dem Redditor gothiccowboy77, der diese Beobachtung macht, hat Joel für kurze Zeit wieder sein Sommer-Outfit an.

Zeitpunkt des Outfit-Wechsels: Das passiert in einer der letzten Zwischensequenzen des Spiels. Und zwar geschieht das in der Szene, in der Joel im Krankenhaus St. Mary’s aufwacht. Die Fireflies machen zu diesem Zeitpunkt Ellie bereit für ihre tödliche Operation und ein fassungsloser Joel spricht mit der Anführerin Marlene darüber.

Die Kamera zeigt dabei im einen Moment Joel beim Sprechen und schwenkt daraufhin hinter seine Schulter, um Marlene und ein weiteres Mitglied der Fireflies aus seiner Perspektive zu zeigen. Sein Hemd hat in dieser kurzen Szene plötzlich eine andere Farbe und Falten an neuen Stellen.

Die entsprechende Stelle könnt ihr euch in diesem Walkthrough-Video ab 11:00:55 Stunden anschauen:

Da musste ich auch zweimal genau draufschauen, um den genauen Unterschied zu erkennen. Doch er ist eindeutig vorhanden.

Das könnte dahinterstecken: Redditor gothiccowboy77 ist ein großer The-Last-of-Us-Fan, denn er bringt auch das notwendige Hintergrundwissen für die Begründung hinter seiner Beobachtung auf.

Laut dem Redditor haben die Entwickler*innen Joels Sommer-Modell in der Vorproduktion des Motion Captures verwendet. Diese Szene des plötzlichen Klamottenwechsels könnte einfach ein Überbleibsel davon sein, das beim Feinschleifen des Spiels übersehen wurde. Oder die Entwickler*innen wollten es noch anpassen und haben es vergessen – oder schlicht und einfach keine Zeit dafür gehabt.

Über den wirklichen Grund hinter dem skurrilen Phänomen lässt sich nur mutmaßen. Dennoch finden wir die Beobachtung interessant, weil sie im Zusammenhang mit Motion Capture einen tieferen Einblick in eines der besten PS3-Spiele liefert – und zumindest mich dazu motiviert hat, einen Blick hinter die Kulissen der Anfänge von The Last of Us zu werfen.

Seid ihr in The Last of Us auf der PS3 oder späteren Konsolen eingestiegen? Oder war gar die Serie der Auslöser dafür?

The Last of Us

The Last of Us

Genre: Action

Release: 30.07.2014 (PS4), 14.06.2013 (PS3)

