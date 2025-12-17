Ultra-realistischer Ego-Shooter begeisterte Millionen Spieler mit abstoßend echter Grafik - bekommt jetzt Kohle von Tech-Gigant und geht in Full-Production

Unrecord geht dank Investoren endlich in die volle Entwicklung.

Erinnert ihr euch noch an Unrecord? Der Bodycam-Shooter von DRAMA ging 2023 viral, nachdem das französische Studio einen ersten Gameplay-Trailer zum Unreal Engine 5-Spiel veröffentlicht hatte. Der Titel generierte einen so großen Hype, dass er mittlerweile 1.5 Wishlist-Eintragungen auf Steam verzeichnet, doch kurz nach Veröffentlichung des Debüt-Trailers wurde es still um den Ego-Shooter.

Nun haben wir aber endlich ein erfreuliches Update: Unrecord befindet sich in Full-Production, da das Studio die nötige Hilfe von Investoren, darunter kein geringerer als Tencent, erhält.

Bodycam-Shooter Unrecord wird von Tencent unterstützt

Besagten viralen Gameplay-Trailer könnt ihr euch übrigens hier noch einmal ansehen:

2:18 Unrecord - Gameplay-Trailer zum Shooter mit täuschend echter Grafik

Also, was gibt's Neues zu Unrecord? Das Entwicklerteam von DRAMA hat bekanntgegeben, dass der 2023 angekündigte Ego-Shooter endlich vollumfänglich entwickelt werden kann:

Heute freuen wir uns, bekanntgeben zu können, dass wir endlich das Budget für die Entwicklung von UNRECORD haben und das bestmögliche Spiel erschaffen werden. Vielen Dank an unsere Investoren, die das Spiel gerne gespielt und uns ihr Vertrauen geschenkt haben. Wir konzentrieren uns nun voll und ganz auf die Produktion und vermeiden es, unfertige Inhalte zu veröffentlichen, um die Messlatte noch höher zu legen.

Ein Release-Datum oder -Zeitraum gibt es übrigens noch nicht. Updates zu Unrecord soll es im kommenden Jahr geben, so Drama auf der Social Media-Plattform X.

Einer der Investoren ist das chinesische Tech-Unternehmen Tencent, wie unter anderem DRAMA-Mitgründer und Creative Director von Unrecord, Alexandre Spindler, via LinkedIn verkündet:

Wir sind unglaublich stolz auf unsere Partnerschaft mit Tencent. Ihr Verständnis für Spiele, ihre langfristige Vision, ihr strategischer Ansatz und ihr Respekt vor kreativer Freiheit haben uns besonders beeindruckt. Sie haben eine große Leidenschaft für das Medium und echtes Vertrauen in unser Projekt bewiesen [...].

Wie viel Geld Tencent beigesteuert hat, ist nicht bekannt. Laut Gamesindustry.biz soll es sich um eine "kleine Beteiligung" handeln.

Das Indie-Studio DRAMA bleibt trotz Finanzspritzen übrigens ein kleines Team aus aktuell 10 Leuten, stelle aber weitere Mitarbeitende ein, um an Unrecord zu arbeiten:

Als wir 2023 den Trailer veröffentlichten, waren wir nur zwei Programmierer in einem kleinen Schlafzimmer ohne jegliche Branchenerfahrung. Das Spiel war gerade mal sechs Monate alt und übertraf all unsere Erwartungen. Mit begrenzten Mitteln fingen wir bei null an, arbeiteten schlaflose Nächte und kümmerten uns um alles – von der Geschäftsleitung bis zur Entwicklung. Zwei Jahre später sind wir zehn Entwickler und suchen immer noch neue Mitarbeiter.

Unrecord wirkt insbesondere dank Bodycam-Perspektive unglaublich realistisch. Heißt, wir beobachten das Spielgeschehen über eine Kamera, die am Körper unseres Charakters angebracht ist. Dank Fischaugenoptik wird die Grafik teils so stark verzerrt, dass kleinere visuelle Makel wie verwaschene Texturen beim Zocken kaum ins Auge stechen.

Die ultra-realistisch anmutende Optik des kommenden Spiels löste 2023 allerdings auch Diskussionen darüber aus, ob die Grafik nicht vielleicht sogar "zu echt" sei, zumal es sich hier um einen Ego-Shooter handelt, in dem wir in die Rolle eines Polizisten schlüpfen. DRAMA will mit der Thematik allerdings vorsichtig umgehen; das Spiel sei stark von seiner Geschichte getrieben und die Lösung eines Falls stehe im Vordergrund.

Was ist eure Meinung zu Unrecord? Freut ihr euch auf den kommenden Shooter?