Die große LEGO-Glaubensfrage: Sortiert ihr eure Teile vor oder Tüte auf und los?

Sortiert ihr Klemmbausteine vor dem Bauen?

Mit einer ganz unschuldigen Frage habe ich in der GamePro-Redaktion eine hitzige Diskussion ausgelöst und damit war eigentlich schon klar, dass wir euch mit ins Boot holen müssen. Ich gebe die Glaubensfrage auch direkt ohne Umschweife an euch weiter:

Das sind die unterschiedlichen Philosophien

Bei uns in der Redaktion sind tatsächlich alle unterschiedlichen Typen vorhanden: Von den Personen, die einfach ausschütten und loslegen, bis zu denen, die peinlich genau sortieren. Obwohl: Wir haben niemanden gefunden, der oder die so wagemutig ist, wirklich die gesamten Tüten aller Bauabschnitte aufzureißen und auf einen Haufen zu schütten.

0:36 Wir haben den Golden Retriever Welpen von LEGO gebaut und zeigen euch seine Besonderheiten

Basti öffnet aber zumindest einfach alle Päckchen eines Bauabschnitts und leert sie zusammen aus, bevor es direkt losgeht. Kevin ist hier das komplette Gegenteil. Bei ihm verschwinden plötzlich ganz zufällig immer alle Schüsseln aus der Küche, wenn er ein neues Set angeht.

Dann wird genauestens alles sortiert und verteilt, bevor er auch nur die ersten zwei Klötzchen zusammensteckt. Das können unter Umständen schon mal 27 Schüsseln werden. Besonders die kleinen Babybrei-Portionierer, die sein Nachwuchs mittlerweile nicht braucht, eigenen sich laut ihm besonders gut.

Beim Rest ist es ein Mix, beziehungsweise variiert nach Größe und Art des Sets auch mal. Eleen will beispielsweise gar nicht in Schüsseln wühlen, sie legt die Steine stattdessen nebeneinander. Dafür hätte ich gar keinen Platz, genauso wie für Kevins 27 Schüsseln, wenn ich mich nicht auf dem Boden oder mehreren Möbelstücken ausbreiten will.

Eine grobe Sortierung will ich aber seit meinem letzten Set ebenfalls nicht mehr missen, weil sonst die Suche zwischendurch einfach den Bau-Flow blockiert oder die Panik vor fehlenden Teilen wächst, wenn was nicht schnell genug auftaucht. Außerdem habe ich auch schon beim reinen Sortieren Spaß, beziehungsweise dann beim schnelleren Finden und Bauen.

Ein bisschen neidisch auf Kevins Küchenplünderung bin ich vielleicht doch geworden. Aber genug von uns!

Verratet uns in den Kommentaren unbedingt mehr zu eurer Vorgehensweise: Kommt es auf die Setgröße an? Sortiert ihr nach Farben, Formen oder beides? Und nutzt ihr schon immer dieselbe Strategie dabei? Wir sind schon gespannt, ob ihr genauso angeregt diskutiert wie wir.