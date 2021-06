5 queere Spiele für PS4, Xbox One und Switch, auf die ihr euch freuen könnt

In unserer Liste findet ihr eine Übersicht über die interessantesten, bereits angekündigten Spiele mit queeren Inhalten und LGBTQIA+-Themen sowie Hauptcharakteren, auf die ihr einen Blick werfen solltet. Viele von ihnen sollen noch dieses Jahr erscheinen.

Boyfriend Dungeon

Plattform: Switch, Xbox One

Switch, Xbox One Genre: RPG

RPG Dargestellte Repräsentation: Lesbische Homosexualität, schwule Homosexualität, Bisexualität, Nicht-Binärität

Lesbische Homosexualität, schwule Homosexualität, Bisexualität, Nicht-Binärität Release: 2021

Darum geht's: Boyfriend Dungeon ist eine kuriose Mischung aus Roguelike-Dungeon Crawler und Dating Sim mit einer dennoch recht simplen Prämisse: wir können uns mit unseren Waffen nicht nur durch Dungeons schnetzeln, sondern wir können eben jene Waffen auch daten. Diese können sich nämlich in Personen verwandeln und wir müssen unsere Beziehung zu ihnen auf Dates vertiefen, damit sie aufleveln.

Der Name des Spiels mag hier etwas irreführend sein, denn es gibt nicht nur männliche Waffen. Boyfriend Dungeon verspricht männliche, weibliche und diverse Beziehungsoptionen. Auf einige davon können wir bereits im Trailer einen Blick werfen, von anderen müssen wir uns erst noch überraschen lassen. Zumindest scheint sich darunter auch eine niedliche Katze zu befinden, die wir kraulen können.

Life is Strange: True Colors

Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X Genre: Adventure

Adventure Dargestellte Repräsentation: Bisexualität

Bisexualität Release: 10. September 2021

Darum geht's: In Life is Strange: True Colors schlüpfen wir in die Rolle von Alex, die seit ihrer Geburt eine besondere Gabe besitzt - oder einen Fluch, wie sie es bezeichnet. Sie ist nämlich Empathin und kann die Gefühle anderer Leute und ihre damit verbundenen Gedanken wahrnehmen, kann davon aber auch überwältigt werden.

Nun muss Alex diese Fähigkeit nutzen, um den Tod ihres Bruders aufzuklären und sich ganz nebenbei auch noch mit ihren eigenen Gefühlen rumzuschlagen. Denn wie schon in den Vorgängern der Reihe stehen auch Alex wieder zwei mögliche Romanzen zur Auswahl, nämlich mit entweder mit dem männlichen Ryan oder der weiblichen Steph.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Dargestellte Repräsentation: Nicht-Binärität

Nicht-Binärität Release: keine Angabe

Darum geht's: Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 spielt in der Welt der Dunkelheit, einer Welt, in der Vampire, Werwölfe und Co. in den Schatten leben. Als 'illegal' neu geschaffener Vampir werden wir in einen Bürgerkrieg zwischen den Vampirclans geworfen, der in Seattle tobt.

Im Spiel bekommen wir übrigens nicht nur einen, sondern gleich zwei Charaktereditoren für unseren Spielcharakter vorgesetzt: einen für unsere menschliche und einen weiteren für unsere vampirische Form. Dabei sollen wir neben unseren Pronomen auch etwa Körpertyp und Modegeschmack einstellen können.

Goodbye Volcano High

Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: Visual Novel

Visual Novel Dargestellte Repräsentation: Nicht-Binärität

Nicht-Binärität Release: 2021

Darum geht's: Goodbye Volcano High erzählt eine Coming of Age-Geschichte von Teenagern, die ihr letztes Jahr an der Highschool absolvieren und ganz nebenbei auch noch anthropomorphe Dinosaurier sind. Der Hauptcharakter der Geschichte ist die nicht-binäre Person Fang. Fang möchte das Leben eigentlich nur so weiterleben wie bisher, doch mit dem Ende der Teenager-Zeit kommen einige Veränderungen auf uns zu. Das Spiel lässt uns dabei den Verlauf der Geschichte bestimmen, indem wir Entscheidungen mit großer Tragweite treffen.

Please be Happy

Plattform: Switch

Switch Genre: Visual Novel

Visual Novel Dargestellte Repräsentation: Lesbische Homosexualität

Lesbische Homosexualität Release: 2021

Darum geht's: In Please be Happy befindet sich die junge Fuchsfrau Miho auf der Suche nach einem Reisenden, der ihr vor langer Zeit einmal geholfen hat. Ihr Weg führt sie nach Neuseeland, wo sie die Welt der Menschen genauer kennenlernt. Dabei trifft sie auf die Vampirin Juliet und die Autorin Aspen, mit denen sie viel Zeit verbringt und lernt, was es bedeutet, menschlich zu sein. In dieser lesbischen Liebesgeschichte können wir uns zwischen vier verschiedenen Enden entscheiden, die aber alle ein Happy End liefern sollen.

Auch in diesen Spielen können wir queere Themen erwarten

Neben dieser Liste gibt es auch noch eine Reihe an Fortsetzungen bekannter Spiele und Ankündigungen von Studios, die in der Vergangenheit queere Inhalte in ihren Spielen hatten. Hier können wir mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sie ebenfalls queere Themen beinhalten werden. Da es bei diesen Spielen aber bisher noch keine Bestätigung dazu gibt, werden sie hier separat aufgeführt:

Weitere queere Spiele, die es schon jetzt gibt

Wenn ihr auf die Spiele dieser Liste nicht warten wollt, haben wir für euch auch eine Auswahl der besten queeren Games, die ihr schon heute zocken könnt, zusammengestellt und erklärt, warum sie sich lohnen.

Auf welches dieser Spiele freut ihr euch am meisten? Gibt es Spiele, die eurer Meinung nach noch auf diese Liste gehören?