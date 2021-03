Xbox Game Pass bekommt bald 20 neue Spiele und das sind die Highlights

Auf ihrem März-Event hat Microsoft dutzende Spiele von unabhängigen Entwicklerstudios für Xbox Series X/S und Xbox One gezeigt. Einige davon kleine Indie-Projekte, andere ambitionierte AA-Games. Besonders spannend: Mehr als 20 dieser Titel sollen direkt zum Launch im Game Pass erscheinen. Wir sagen euch, welche das sind und auf welche wir uns besonders freuen.

Das sind unsere Game Pass-Highlights

Boyfriend Dungeon

Genre: Dating-Sim/Dungeon Crawler

Zunächst einmal etwas leichtes und lustiges. Boyfriend Dungeon ist eine Mischung aus Dating-Sim und Dungeon-Crawler. Allerdings ist euer Liebhaber dabei eine Waffe, mit der ihr durch Kämpfe eine ganz besondere Beziehung eingeht. Je mehr Gegner ihr mit eurem Partner/Schwert niedermacht, desto höher steigt das Level eurer Beziehung.

Sable

Genre: Graphic Novel

Wer The Mandalorian gesehen hat, wird sich in Sable direkt zu Hause fühlen. Einsam durchstreift ihr eine Wüste, auf der Suche nach Geheimnissen und nach euch selbst. Dabei präsentiert sich die offene Spielwelt in einem minimalistischen Cel-Shading-Stil. Als Vorbild dürften Hits wie Journey und Abzu gedient haben.

Stalker 2

Genre: Ego-Shooter

Stalker 2 ist eine Fortsetzung, auf die wir schon lange warten. Begebt euch in eine post-apokalyptische Landschaft im Osten Europas und findet heraus, was genau in Chernobyl geschehen ist. Dabei müsst ihr euch gegen Mutanten, Menschen und die unwirtliche Landschaft zur Wehr setzen. Laut den Entwicklern wird das Survival-Horror-Spiel eine dynamische Open-World und viele Enden haben. Stalker 2 erscheint zeitexklusiv für die Xbox One und Xbox Series X/S.

Alle neuen Spiele für den Xbox Game Pass

Hier ist die vollständige Liste mit allen Indie-Spielen, die zum Launch im Game Pass erscheinen werden:

Weitere interessante Artikel zum Thema:

20 Bethesda-Games im Xbox Game Pass

Neben diversen Indies hat Microsoft eben erst eine ganze Hand voll Titel von Bethesda in den Game Pass geworfen. Mit dabei sind echte Klassiker wie The Elder Scrolls III: Morrowind und Fallout: New Vegas. Aber auch neuere Games wie Doom Eternal, The Evil Within und Rage 2 könnt ihr im Abo zocken. Microsoft bauscht den Game Pass momentan ordentlich auf, sowohl in der Spitze als auch in der Breite.

In welche der neuen Game Pass-Spiele werdet ihr auf jeden Fall einen Blick werfen?