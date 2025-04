Microsoft hat in dieser Woche einen großen Fehler gemacht und jetzt liegt es an euch ihn auszubessern

Eigentlich sollten Maelle und ihre Expedition 33 in dieser Woche im Vordergrund stehen, findet Dennis.

Stellt euch vor, euer kleines Entwicklerteam wird von Microsoft gefördert, euer Spiel erscheint und wird in dutzenden internationalen Tests mit Traumwertungen zum Meisterwerk erklärt. Dann wäre eigentlich alles Bestens, würde Microsoft nicht noch kurz vor Release ein Remaster eines legendären Spiels aus dem Hut zaubern, das einen Großteil der Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Sicher ahnt ihr bereits, dass es um die durchaus gelungene Neuauflage von Oblivion geht, das Microsoft aus absolut unverständlichen Gründen nur zwei Tage vor Clair Obscur: Expedition 33 veröffentlicht hat.

Dennis Michel Dennis konnte Clair Obscur bereits vor Release spielen und wurde in seinem Ersteindruck bestätigt. Die Entwickler*innen von Sandfall Interactive haben für ihn das beste “JRPG” seit Final Fantasy X veröffentlicht, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet, wenn ihr nur im Entferntesten etwas mit dem Genre anfangen könnt.

Ärgerlicher als die fehlende deutsche Oblivion-Synchro

Eigentlich sollte dieser Meinungsartikel kurz meinen Unmut darüber aufgreifen, dass Microsoft beziehungsweise Bethesda die im Original vorhandene deutsche Synchro aus dem Oblivion Remastered gestrichen hat. Für ein AAA-Spiel ebenfalls unschön, aber gut, zu diesem leidigen Thema komme ich dann zum Release von GTA 6 noch einmal.

Was mich nämlich weit mehr umtreibt, ist der seltsam deplatzierte Release von Oblivion Remastered.

Es hätte doch jede andere Woche sein können!

Zur Einordnung: Clair Obscur ist kein Spiel von Microsoft und ist am 24. April daher neben der Xbox Series X/S und dem PC auch für die PS5 erschienen. Microsoft hat jedoch keine Kosten gescheut, um das Rollenspiel bereits zum Release in den Game Pass zu bringen.

Mehr noch: Microsoft hat Clair Obscur in Xbox Showcases so sehr ins Rampenlicht gerückt, dass teils der Anschein erweckt wurde, wir hätten es hier mit einem Xbox-Exclusive zu tun.

Dass das westliche “JRPG” vorab schon so viel Aufmerksamkeit bekommen hat und jetzt für viele zugänglich im Abo-Service schlummert, ist ganz fantastisch. Generell war das Angebot des Xbox Game Pass mit Spielen wie Blue Prince, Clair Obscur und Oblivion Remastered selten stärker.

17:36 Clair Obscure: Expedition 33 - Dieses Rollenspiel erzählt die beste Story seit Jahren

Autoplay

Dennoch hätte das Timing für den Shadowdrop von Oblivion Remastered kaum ungünstiger für Entwickler Sandfall Interactive ausfallen können. Oblivion ist schließlich kein Spiel wie jedes andere, sondern ein RPG-Meisterwerk, das einst auf Metacritic 94 Punkte abgestaubt hat und das maßgeblich die Erfolgsgeschichte von Bethesda und später Skyrim geebnet hat.

Vielen Fans von Skyrim dürstet es nach einer frischen The Elder Scrolls-Erfahrung – auch, da viele das knapp 20 Jahre alte Original altersbedingt wahrscheinlich verpasst haben. Erscheint dann eine Neuauflage plattformübergreifend im schicken neuen Anstrich und mit zahlreichen Verbesserungen, landet ein Spiel wie Clair Obscur schnell im ohnehin schon überfüllten Backlog.

Knapp 200.00 Personen haben sich allein auf Steam zeitgleich unter Woche ins Remaster von Oblivion gestürzt. Fantastische Zahlen für Microsoft.

Davon ab ist 2025 kein normales Spielejahr, sondern eines, das mit (potenziellen) Highlights bis zum Rand gefüllt ist. Allen voran natürlich GTA 6. Spiele nachzuholen ist dann meist so eine Sache. Oft geraten sie aus Zeit- und Geldmangel in Vergessenheit.

Dabei wäre es für Microsoft ein Leichtes gewesen, Oblivion in einer anderen Woche im April oder im Mai zu veröffentlichen und sich nebenher damit zu schmücken, mit Clair Obscur das nach Wertungen bislang beste Spiel des Jahres direkt zum Release in der Game Pass-Bibliothek zu haben.

Ein Shoutout für Clair Obscur

Daher hoffe ich sehr, dass Clair Obscur: Expedition 33 trotz des Remasters von Oblivion, das sich gekonnt ins Rampenlicht drängt, die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient – und auch, dass der Artikel hier das storylastige Rollenspiel von Sandfall der ein oder anderen Person aufs Radar bringt.

Mehr zu Clair Obscur könnt ihr übrigens im ausführlichen GamePro-Test von Kollege Kevin nachlesen:

Clair Obscur im Test Die beste RPG-Story seit Jahren, das beste Kampfsystem seit Jahrzehnten von Kevin Itzinger

Von meiner Seite sei zu Clair Obscur nochmal Folgendes gesagt: Kaum eine Videospiel-Story hat mich im vergangenen Jahrzehnt von Beginn an so sehr gefesselt und bei Laune gehalten. Dazu gelingt dem mit Echtzeit-Elementen gespickten rundenbasiertem Kampfsystem ein hervorragender Spagat zwischen Herausforderung und Motivation.

Selbst wenn euch JRPGs von beispielsweise Atlus oder Square Enix in den vergangenen Jahren verloren haben, könnte Clair Obscure genug Frische bieten, um euch bei Laune zu halten. Allein aufgrund der optischen und thematischen Abwechslung oder der so besondern melancholischen Stimmung, der es dennoch nicht an humorvollen Momenten mangelt.

Also gebt Clair Obscur eine Chance! Erst recht, wenn ihr den Game Pass abonniert habt! In diesem Sinne, viel Spaß beim Zocken – natürlich auch, wenn ihr aktuell Oblivion den Vorzug gebt.