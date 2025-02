Kommt Hello Kitty Island Adventure für PS5 und Xbox? Das ist bislang bekannt

Hello Kitty tröpfelt nach dem Apple Arcade-Release auch auf andere Plattformen.

Nachdem Hello Kitty Island Adventure ursprünglich bei Apple Arcade erschien, könnt ihr seit Kurzem auch auf Nintendo Switch und PC mit dem Cozy Game loslegen. Doch wie sieht es für PlayStation und Xbox-Fans aus? Wir fassen zusammen, welche Infos es bereits gibt.

Sobald es weitere Infos zu Release-Daten und neuen Versionen gibt, aktualisieren wir diesen Artikel!

Kommt Hello Kitty Island Adventures für PlayStation?

Ja! Entwickler Sunblink hat bereits Versionen für PS5 und PS4 bestätigt. Einen konkreten Releasetermin gibt es bisher nicht, aber es soll noch 2025 soweit sein. Falls ihr auf Sony-Konsolen unterwegs seid, ist es aber immerhin nur eine Frage der Geduld.

Ist PS Plus nötig? Offizielle Aussagen gibt es hierzu noch nicht, allerdings könnt ihr Island Adventure vermutlich ohne PS Plus-Abo spielen. Zumindest, wenn ihr auf die optionalen Multiplayer-Features verzichten könnt. Bei der Nintendo Switch-Version ist nur für diese Online-Features eine Mitgliedschaft beim vergleichbaren Dienst Nintendo Switch Online notwendig.

Der Preis ist ebenfalls noch nicht offiziell bekannt, allerdings kostet Island Adventures auf PC und Nintendo Switch jeweils 39,99 Euro. Vermutlich pendelt es sich im PS Store auch in diesem Bereich ein.

Kein Crossave: Was wir bereits wissen, ist, dass es keine Möglichkeit geben wird euren Spielstand von einer Plattform auf eine andere zu übertragen. Solltet ihr also jetzt z.B. auf dem PC anfangen und später zur PS5-Version wechseln wollen, müsst ihr dort noch einmal von vorne beginnen.

1:29 Animal Crossing-Fans sollten bloß nicht das neue Hello Kitty-Spiel für Switch/PC verpassen

Kommt Hello Kitty Island Adventures für Xbox?

Vermutlich nicht. Zumindest hat Sunblink bisher keine Xbox-Fassung angekündigt, die für Microsofts Konsolenfamilie erscheint. Das muss keine komplette Absage sein, aber zumindest in absehbarer Zeit solltet ihr nicht mit einer Xbox-Version rechnen und euch lieber auf den anderen Plattformen umschauen.

An dieser Stelle können wir euch auch unsere große Liste mit unseren Top 50 Farming Sims empfehlen, die ihr jetzt bereits auf aktuellen Plattformen spielen könnt. Darunter findet ihr auch etliche Cozy-Games, die für Xbox erschienen sind.

Was ist Hello Kitty Island Adventure?

Das Cozy Game richtet sich recht deutlich an Fans von großen Vorbildern wie Animal Crossing. Nachdem ihr euren Charakter erstellt habt, landet ihr mit anderen Figuren aus dem Hello Kitty-Universum in einer idyllischen Inselwelt. Hier könnt ihr neue Freundschaften schließen, erledigt Quests und erkundet die ausladende Spielwelt.

Natürlich könnt ihr euer eigenes Zuhause dekorieren und schaltet immer mehr kosmetische Gegenstände frei, darunter auch Kleidung für euren Charakter. Mit neuen Werkzeugen, Crafting-Rezepten und Fähigkeiten wie z.B. tauchen, erschließt ihr immer weitere Teile der Inselwelten.

Große Herausforderungen erwarten euch nicht. Das Spieltempo ist dem Genre entsprechend gemächlich und lässt sich Mobile oder auf der Switch wunderbar unterwegs erleben.