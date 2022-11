Jetzt sollen sogar Hunde zu Zockern werden: Eine Konsole für die Fellnasen ist in Entwicklung

Ihr wollt euer liebstes Hobby mit eurem liebsten Vierbeiner teilen? In Zukunft dürfen wohl auch Hunde zocken, denn eine Spielekonsole speziell für die Fellnasen ist in Entwicklung.

Das ist die Spielekonsole für Hunde

Dass die Hersteller von Haustierprodukten ziemlich kreativ sind, gerade da die "Hundemamas und -Papas" für ihre Vierbeiner gerne und viel shoppen, ist bekannt. Das ein oder andere Produkt kann uns aber trotzdem noch erstaunen - so wie diese Hundekonsole.

In der Beschreibung des YouTube-Videos zur Joipaw-Konsole lesen wir:

Hunde spielen Videospiele auf unserem System. Das ist so simpel wie es klingt.

In Trailer sehen wir niedliche Fellschnauzen, die ein klassisches "Schlag den Maulwurf"-Spiel zocken. Dabei tippen sie den Maulwurf mit der Nase an, wenn dieser sich auf dem Bildschirm zeigt. Am Ende kommt ein weiteres Spiel zum Einsatz, bei dem ein kleiner Igel "geschnappt" werden muss, der dieses Mal nicht an den immer selben Stellen auftaucht, sondern frei über den Monitor huscht. Für erfolgreiche Versuche spuckt die Konsole dann auch gleich ein Leckerchen aus.

1:16 Joipaw - Die Spielkonsole für Vierbeiner im Video

So kam es zur Idee

Wie auf der offiziellen Website zu lesen ist, entstand die Idee, als Mitbegründer Dersim Avdar überlegte, wie er seinen eigenen Hund beschäftigen könne, wenn dieser alleine zu Hause ist. Er sei dann auf eine Studie aufmerksam geworden. Diese habe gezeigt, dass die kognitive Leistung von alternden Hunden potenziell durch einfache Touchscreen-Spiele profitieren könne (via Axios).

Der Mitbegründer habe diesen Gedanken weitergedacht. Gegenüber Axios stellt Avdar jedoch auch klar, dass die Konsole kein Ersatz dafür sei, seinem Vierbeiner eigene Zuwendung entgegenzubringen. Es geht also um zusätzliche Beschäftigung und Denkaufgaben.

Sucht ihr Konsolen-Spiele für Zweibeiner, dann werdet ihr hier bestimmt fündig:

Wie weit ist das Team mit der Konsole? Die Konsole kann aktuell auf der offiziellen Webseite bereits reserviert werden, wofür eine Gebühr fällig wird, die umgerechnet etwa sechs Euro entspricht. Der Reservierungspreis soll später auf den Kaufpreis angerechnet werden.

Allerdings ist die Joipaw noch in Entwicklung und eine Notiz warnt, dass das finale Produkt optisch vom Beispiel abweichen kann. Ob euch dieses Produkt generell anspricht oder ihr doch lieber bei klassischem Hundespielzeug bleibt (das gute alte Quietschi!), ist euch überlassen.

Was sagt ihr zur Hundekonsole?