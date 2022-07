Kostenlos die Grafik der Zukunft spielen: UE5-Demo Matrix Awakens fliegt morgen raus, beeilt euch

Ihr wollt wissen, welche Grafik uns in Zukunft mit der Unreal Engine 5 erwartet? Dann könnt ihr euch davon schon selbst überzeugen, und zwar nicht nur in Form eines Videos, sondern das Ganze auch noch spielen.

Möglich macht das The Matrix Awakens, die kostenlos spielbare Unreal Engine 5-Demo. Die gibt es aktuell noch im PlayStation Store via PS5 oder im Microsoft Store auf der Xbox Series X – aber nicht mehr lange. Ihr müsst euch das Programm im Idealfall heute noch sichern, weil es morgen nämlich aus dem Angebot genommen wird.

Holt euch noch schnell die Matrix-Demo zur Unreal Engine 5

Worum geht's? Als Promo-Crossover haben Epic und die Menschen hinter dem letzten Matrix-Film sich einen ziemlich cleveren Coup überlegt. Ihr könnt die Power des neuen Grafik-Gerüsts namens Unreal Engine 5 einfach selbst ausprobieren und durch eine Stadt spazieren, die so direkt aus einem Matrix-Film stammen könnte. Das wirkt aufgrund der Größe, der Details und grafischen Qualität wirklich beeindruckend.

Hier seht ihr ein Video zum imposanten Showcase:

Ihr könnt selbst spielen: Wer will, kann sich die Unreal Engine 5-Demo herunterladen und aus nächster Nähe unter die Lupe nehmen. Dann spaziert ihr einfach selbst durch die Straßen und überzeugt euch von den einzelnen Systemen, die hier unter der Haube vor sich hin werkeln. Das Ganze hat uns schon die eine oder andere heruntergeklappte Kinnlade und Mod beschert. Vor allem lässt es gut erahnen, was in Zukunft alles möglich sein dürfte.

Nur noch kurze Zeit! Falls ihr euch die The Matrix Awakens-Demo noch nicht gesichert habt, solltet ihr das schnell tun. Ihr habt nämlich nur noch bis morgen Zeit. Am 9. Juli verschwindet die Tech-Demo zur Unreal Engine 5 nämlich wieder aus den Stores. Wieso das so ist, bleibt ein bisschen unklar, es wurde im Vorfeld aber bereits angekündigt. Allerdings dürft ihr auch nach Ablauf dieses Zeitrahmens noch spielen, ihr müsst euch das Teil nur rechtzeitig herunterladen.

Mehr beeindruckende Unreal Engine 5-Videos gibt es hier zu sehen:

Selbstverständlich war das noch nicht alles und es gibt weit mehr als lediglich Fan-Projekte und Fingerübungen wie die Matrix-Demo. In Zukunft sollen auch diverse große Titel auf die Power des neuen Grafikgrundgerüsts bauen. Hier findet ihr eine GamePro-Liste mit 5 vielversprechenden Spielen, die die Unreal Engine 5 nutzen.

Habt ihr die Matrix-Demo schon ausprobiert oder holt ihr sie euch?