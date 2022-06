So hübsch könnte ein Bloodborne 2 in der Unreal Engine 5 aussehen

Von Bloodborne 2 fehlt jede Spur, wir haben noch nicht einmal einen 60 FPS-Patch für Bloodborne auf der PS5. Aber das hält eifrige Fans natürlich nicht vom Träumen ab. Manche lassen ihre Träume einfach selbst wahr werden. Das soll in diesem Fall heißen, dass es einen inoffiziellen Fan-Trailer zum hypothetischen Bloodborne 2 gibt. Der wurde in der Unreal Engine 5 fabriziert und wirkt wirklich beeindruckend und vielversprechend. Würden wir jedenfalls definitiv so spielen.

Bloodborne 2 ist zwar leider nicht real, sieht aber verdammt gut aus

Wie, Bloodborne 2? Falls euer Herz jetzt kurz einen kleinen Hüpfer gemacht hat, müssen wir euch enttäuschen. Nein, leider wurde Bloodborne 2 nicht offiziell angekündigt. Eher im Gegenteil: Weil das Sequel immer noch auf sich warten lässt, nehmen Fans ihr Schicksal selbst in die Hand. Einer von ihnen hat diesen ganz fantastischen Trailer zur theoretisch denkbaren Fortsetzung gebastelt.

Seht euch den Fan-Konzepttrailer zu Bloodborne 2 an:

Was ist zu sehen? Mit Hilfe der Unreal Engine 5 wurde ein ziemlich beeindruckender Fan-Trailer erstellt. Der zeigt uns Landschaften, Schlösser, unheilvolle Gassen und andere finstere Gegenden im Mondlicht. Die würden wirklich ganz hervorragend in ein Bloodborne 2 passen. Auch das Charaktermodell wirkt beeindruckend. Vor allem die Atmosphäre, Beleuchtung und auch die Texturen können sich in 4K hier wirklich sehen lassen.

Wir würden aber sonst auch dieses Bloodborne-Remaster hier nehmen:

Noch einmal zur Sicherheit: Hierbei handelt es sich um keinen offiziellen Trailer, sondern nur um ein inoffizielles Fan-Projekt. Gewissermaßen eine Fingerübung mit der Unreal Engine 5. Dass deren Möglichkeiten ziemlich beeindruckend ausfallen, haben schon diverse andere, ähnliche Videos gezeigt. Die könnt ihr euch hier zu Gemüte führen:

Durch Elden Ring dürften viele Menschen zu frischgebackenen From Software-Fans geworden sein. Falls ihr dazu zählt und auf der Suche nach den besten Titeln des Entwicklerstudios seid, können wir euch diese GamePro-Liste ans Herz legen: Hier findet ihr alle Souls-Spiele von FromSoft im Ranking.

Wie müsste ein Bloodborne 2 für euch aussehen, damit ihr glücklich werdet? Was wünscht ihr euch?