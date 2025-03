Dieses legendäre Cyberpunk-RPG mit 90% auf Metacritic könnt ihr jetzt gratis in seiner besten Version abstauben - dank Amazon Prime

Deus Ex: Human Revolution könnt ihr aktuell kostenlos bekommen.

Coole Spiele mit Cyberpunk-Setting sind nicht erst seit CD Projekt Reds Cyberpunk 2077 in aller Munde. Die futuristisch-dystopischen Welten begeistern uns, seitdem Philip K. Dick 1968 gefragt hat, ob Androiden von elektrischen Schafen träumen, oder spätestens nachdem Ridley Scott 14 Jahre später daraus den Film Blade Runner gemacht hat.

Wenn ihr aber weder Lust auf ein Buch noch einen Film habt, könnte euch ein aktuelles Gratis-Spiel von Amazon Prime gelegen kommen – dort könnt ihr jetzt nämlich eins der besten Cyberpunk-RPGs ergattern.

Das erwartet euch in Deus Ex: Human Revolution

Deus Ex: Human Revolution spielt im Jahr 2027, einer Zeit, in der biomechanische Augmentierungen für Menschen weit verbreitet sind und gesellschaftliche Spannungen hervorrufen. Die Handlung folgt Adam Jensen, einem Sicherheitschef bei Sarif Industries, einem führenden Unternehmen für Augmentierungstechnologien.

Nach einem verheerenden Angriff auf das Unternehmen, bei dem Jensen schwer verletzt wird, erhält er lebensrettende Augmentierungen. Er begibt sich auf eine Mission, um die Verantwortlichen hinter dem Angriff aufzudecken, und stößt dabei auf eine weitreichende Verschwörung, die die Zukunft der Menschheit und die ethischen Implikationen der technologischen Verbesserungen in Frage stellt.

Das Gameplay kombiniert Rollenspiel-, Stealth- und Actionelemente und bietet uns eine enorme Freiheit und unterschiedliche Wege, um die einzelnen Missionen zu erledigen. Ob wir unser Ziel heimlich, mit offener Konfrontation oder dem Einsatz von Technologie lösen wollen, bleibt uns überlassen.

Neben den vielfältigen Spielstilen werden oftmals die tiefgründige Haupthandlung und der atmosphärische Weltenaufbau gelobt. Technisch sehen wir dem Titel sein Alter zwar mittlerweile deutlich an, das tut dem Spiel aber keinen Abbruch.

Wenn ihr noch mehr Infos braucht, schaut doch mal in unserem unten verlinkten Test vorbei.

Der Director's Cut bietet neben allen DLCs noch überarbeitete Bosskämpfe, verbesserte Grafik, sowie einen Audiokommentar der Devs. Damit bekommt ihr das Spiel in seiner besten verfügbaren Version.

Wenn Deus Ex nichts für euch ist oder ihr es schon gespielt habt, könnt ihr via Prime aktuell auch noch weitere Spiele kostenlos bekommen. Darunter Wolfenstein Youngblood (PC & Xbox), Yes, Your Grace (PC) oder El Hijo - A Wild West Tale (PC).

