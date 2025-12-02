KPop Demon Hunters bestätigt Fantheorien zu Rumis Mutter - und indirekt wohl auch zu Celine

Beispielbild: Wenn KPop Demon Hunters-Fans rausfinden, dass ihre Fantheorien stimmen (Bild: Netflix).

KPop Demon Hunters ist nicht nur der erfolgreichste Netflix-Film aller bisherigen Zeiten, er erzählt auch eine emotional ergreifende Geschichte. Dabei steht unter anderem Rumi im Mittelpunkt, die schon früh ihre Mutter verloren hat und von Celine unter ihre Fittiche genommen worden ist. Jetzt wurden Fantheorien dazu bestätigt.

Es gibt jetzt ein KPop Demon Hunters-Artbook und das hat es in sich

Ein neues Coffeetable- und Making Of-Buch zu KPop Demon Hunters steckt voller cooler Kunstwerke und gewährt diverse Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Netflix-Phänomens. Ein ganz besonderer Text-Abschnitt ist vielen Fans aber direkt auf ganz spezielle Art und Weise ins Auge gestochen.

Spoiler - An dieser Stelle müssen wir euch warnen: Lest am besten nicht weiter, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt.

2:30 KPop Demon Hunters: Der Animations-Hit von Netflix im Trailer

Sicher, dass ihr weiterlesen wollt? Okay, weiter geht's: In dem neu veröffentlichten KPop Demon Hunters-Artbook sehen wir diverse Zeichnungen von Rumi und ihren Bandkolleginnen. Auf einer Seite mit drei Concept Art-Bildern steht dann unter anderem der folgende Text (via IGN):

"HUNTR/X dient als eine Art Wahlfamilie, insbesondere für Rumi, und füllt eine Lücke, die aufgerissen wurde, als ihre Krieger-Mutter getötet wurde, zu einer Zeit, als Rumi noch ein Baby war."

Das heißt, dass wir jetzt ganz offiziell wissen, dass Rumis Mutter nicht einfach eines natürlichen Todes gestorben ist, sondern offenbar ermordet wurde. Das war aber noch nicht alles.

Aufmerksame HUNTR/X- und KPop Demon Hunters-Fans wissen wahrscheinlich auch, dass Artist Simon Baek bereits im Juni einen höchst interessanten Insta-Beitrag abgesetzt hat, der ebenfalls Concept Art zeigt. Hier könnt ihr euch die Bilder ansehen:

Insbesondere das letzte Bild sorgt seit der Veröffentlichung immer wieder für Wirbel. In dieser unveröffentlichten, alternativen Version der Szene aus dem Film fragt Rumi Celine, wieso sie ihre Mutter getötet hat. Das war bisher natürlich nicht Teil des Kanons und nicht offiziell bestätigt.

Nehmen wir die beiden Info-Häppchen aber zusammen und bedenken, dass es jetzt eben doch offiziell Kanon ist, dass Rumis Mutter umgebracht wurde, könnte das bedeuten, dass damit auch klar ist, dass der Rest stimmt. Es sieht also ganz danach aus, als wäre Celine wirklich der eigentliche Bösewicht des Films.

Die beiden tragischen Figuren waren bekanntermaßen Teil der Sunlight Sisters, die genau wie HUNTR/X gleichzeitig KPop-Stars und Dämonenjägerinnen waren. Nach dem Tod von Rumis Mutter hat Celine Rumi adoptiert und groß gezogen. Sie hat stets versucht, Rumi davon abzuhalten, ihre wahre Identität als Halbdämonin zu enthüllen.

Mehr wissen wir über die Hintergrund-Geschichte von Celine und Rumis Mutter Mi-yeong Ryu leider nicht. Aber gerade diese extrem dramatische Vorgeschichte der beiden würde sich natürlich ganz hervorragend als Stoff für die KPop Demon Hunters-Fortsetzung eignen, die bereits in Arbeit ist.

Es dauert aber wohl noch bis zu vier Jahre, bis der nächste Teil erscheint.

Was haltet ihr von der Enthüllung? Was glaubt ihr, warum Celine Mi-yeong Ryu getötet haben könnte?